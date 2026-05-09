Αν και απέχει πάνω από 14.000 χιλιόμετρα από την Ευρώπη, η Αυστραλία έχει πάνω από μία δεκαετία που συμμετέχει στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.

Η αρχή αυτή έγινε το 2015 και αρχικά θα ήταν μια εφάπαξ εμφάνιση, με την προοπτική να συμμετάσχει ξανά την επόμενη χρονιά σε περίπτωση νίκης. Ωστόσο, έκτοτε λαμβάνει μέρος κάθε χρόνο. Προκρίθηκε απευθείας στον τελικό και είχε δικαίωμα ψήφου και στους δύο ημιτελικούς.

Ο εκπρόσωπός της εκείνη τη χρονιά, ο Guy Sebastian, κατέλαβε την πέμπτη θέση με το «Tonight Again», ενώ η καλύτερη επίδοσή της μέχρι σήμερα είναι η δεύτερη θέση το 2016 με τη Dami Im και το «Sound of Silence».

Πολλοί Αυστραλοί καλλιτέχνες είχαν εκπροσωπήσει άλλες χώρες όλα αυτά τα χρόνια, όπως η Olivia Newton-John (1974) και η Gina G (1996) για το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και η Mary-Jean Anaïs O’Doherty (2015) για την Αρμενία.

Γιατί συμμετέχει η Αυστραλία στη Eurovision

Η συμμετοχή της Αυστραλίας γίνεται με τις ευλογίες της EBU (Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση) και οι στενοί δεσμοί που έχει μαζί της το SBS (Δημόσιος Αυστραλιανός Ραδιοτηλεοπτικός Φορέας) είναι ένας από τους λόγους της συμμετοχής της. Ο δεύτερος είναι η μεγάλη αγάπη της Αυστραλίας στον διαγωνισμό, τον οποίο μεταδίδει από το 1983 με πολύ υψηλή τηλεθέαση, έχοντας πολλούς eurofans να τον υποστηρίζουν.

Τι θα συμβεί αν κάποια χρονιά κερδίσει τη Eurovision η Αυστραλία

Σε περίπτωση νίκης της Αυστραλίας στη Eurovision ο διαγωνισμός δεν θα πραγματοποιηθεί εκεί, καθώς η μεγάλη διαφορά ώρας (προβάλλεται νωρίς το πρωί στην Αυστραλία) δεν θα εξυπηρετούσε το ευρωπαϊκό κοινό.

Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί σε ευρωπαϊκή πόλη, με το SBS να λειτουργεί ως συνδιοργανωτής ραδιοτηλεοπτικός φορέας.

Το τραγούδι της Αυστραλίας στη Eurovision 2026

Φέτος, εκπρόσωπος της Αυστραλίας είναι η Delta Goodrem με το τραγούδι Eclipse που τα στοιχήματα δείχνουν στην 4η θέση της Eurovision 2026.

H Delta Goodrem θεωρείται μια από τις πιο επιτυχημένες καλλιτέχνιδες που έχει στείλει η Αυστραλία στη Eurovision, έχει πίσω της μια καριέρα περισσότερων από 20 χρόνων, πολυπλατινένιες πωλήσεις και δεκάδες βραβεία. Το πρώτο της συμβόλαιο με τη Sony το υπέγραψε όταν ήταν μόλις 15 ετών, ενώ το άλμπουμ με το οποίο έκανε το ντεμπούτο της το 2003 ήταν στην κορυφή των για 29 εβδομάδες στο ARIA Albums Chart και είναι ένα από τα άλμπουμ με τις μεγαλύτερες πωλήσεις στην Αυστραλία.

Έχει πουλήσει πάνω από οκτώ εκατομμύρια άλμπουμ παγκοσμίως και έχει κερδίσει συνολικά τρία World Music Awards, εννέα ARIA Music Awards, ένα MTV Video Music Award και πολλά άλλα βραβεία.

Διετέλεσε coach στο The Voice Australia από το 2012 έως το 2013 και ξανά από το 2015 έως το 2020. Το 2014, εργάστηκε επίσης ως coach στο The Voice Kids.