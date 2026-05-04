Eurovision 2026: Η Βίκυ Λέανδρος guest star στον Α' ημιτελικό την επόμενη Τρίτη (12/5)

Με την παγκοσμίου φήμης ελληνίδα τραγουδίστρια και συνθέτη Βίκυ Λέανδρος ως guest star θα ξεκινήσει ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision 2026, την Τρίτη 12 Μαίου στη Βιέννη, όπου θα διαγωνιστεί επίσημα για μία θέση στον τελικό ο Ακύλας με το «Ferto»!

Η σπουδαία συμπατριώτισσα μας επιστρέφει θριαμβευτικά στην αυστριακή πρωτεύουσα για να ερμηνεύσει – σε εντελώς νέα διασκευή - μία από τις μεγαλύτερες και πλέον διαχρονικές επιτυχίες του διαγωνισμού, το «L'amour est bleu», το οποίο ερμήνευσε για πρώτη φορά το 1967 σε ηλικία μόλις 15 ετών!

Λίγα χρόνια αργότερα, το 1972, η Βίκυ Λέανδρος επέστρεψε στη σκηνή της Eurovision με την μοναδική ερμηνεία του «Après toi», κατακτώντας τις καρδιές εκατομμυρίων θεατών με την εξαιρετική φωνή της και την αξέχαστη σκηνική της παρουσία.

Η νίκη της σπουδαίας Ελληνίδας στο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision το 1972 έθεσε τα θεμέλια για μια παγκόσμια καριέρα, η οποία συνεχίζεται μέχρι σήμερα.

Με πάνω από 100 εκατομμύρια πωλήσεις δίσκων, 466 άλμπουμ σε οκτώ γλώσσες και αμέτρητες συναυλίες σε όλο τον κόσμο, η Βίκυ Λέανδρος παραμένει μέχρι και σήμερα ένας πραγματικός θρύλος της Eurovision.

Βίκυ Λέανδρος

Η Βίκυ Λέανδρος τον Αύγουστο στο Sani Festival στη Χαλκιδική

Η Βίκυ Λέανδρος θα εμφανιστεί για πρώτη φορά στο Sani Festival 2026, στο λόφο της Σάνης, στη Χαλκιδική, το Σάββατο 15 Αυγούστου.

Η εμβληματική ερμηνεύτρια θα κλείσει τη φετινή διοργάνωση με μια μοναδική συναυλία με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της, φέρνοντας κοντά διαφορετικές γενιές και πολιτισμούς κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Χαλκιδικής.