Eurovision 2026: Ολοκληρώθηκε η κλήρωση των Ημιτελικών - Ποια ημέρα διαγωνίζονται Ελλάδα και Κύπρος

Ανακοινώθηκαν πριν από λίγο τα αποτελέσματα της κλήρωσης των δύο Ημιτελικών για τη Eurovision 2026, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας στο δημαρχείο της Βιέννης, με την Ελλάδα και την Κύπρο να μαθαίνουν τη μέρα και τον Ημιτελικό που θα εμφανιστούν.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

Α' Ημιτελικός (12 Μαΐου)

Πρώτο Μισό

Γεωργία

Πορτογαλία

Κροατία

Σουηδία

Φινλανδία

Μολδαβία

ΕΛΛΑΔΑ

Δεύτερο Μισό

Μαυροβούνιο

Εσθονία

Σαν Μαρίνο

Πολωνία

Βέλγιο

Λιθουανία

Σερβία

Ισραήλ

Στον Πρώτο Ημιτελικό ψηφίζουν ακόμη οι: Γερμανία και Ιταλία

Β' Ημιτελικός (14 Μαΐου)

Πρώτο Μισό

Αρμενία

Ρουμανία

Ελβετία

Αζερμπαϊτζάν

Λουξεμβούργο

Βουλγαρία

Τσεχία

Δεύτερο Μισό

Αλβανία

Δανία

Κύπρος

Νορβηγία

Μάλτα

Ουκρανία

Λετονία

Στον Δεύτερο Ημιτελικό ψηφίζουν ακόμη οι : Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο και Αυστρία.

Η ακριβής σειρά με την οποία θα εμφανιστούν οι χώρες θα καθοριστεί από τους διοργανωτές και την EBU σε μεταγενέστερο χρόνο, όταν ανακοινωθούν από όλες τις χώρες οι συμμετοχές.

Μέτρια προς κακή η κλήρωση της Ελλάδας, καθώς τοποθετήθηκε στο πρώτο μισό του Πρώτου Ημιτελικού της Τρίτης 12 Μαΐου, μακριά από όλους τους παραδοσιακούς «συμμάχους» της, όπως η Κύπρος, η Αλβανία, η Αρμενία αλλά και η Βουλγαρία.

Υπενθυμίζεται ότι ο 70ος Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision θα πραγματοποιηθεί στις 12,14 και 16 Μαΐου στη Wiener Stadthalle της Βιέννης.