Eurovision 2026: Ποια είναι η εκρηκτική Dara που εκπροσωπεί τη Βουλγαρία και έκλεψε τις εντυπώσεις

Στη φετινή Eurovision 2026 η Βουλγαρία είναι από τις χώρες που είδε τη συμμετοχή της να σκαρφαλώνει στις πρώτες θέσεις των στοιχημάτων από τη μια στιγμή στην άλλη χάρη στην εκρηκτική Dara που μάγεψε το κοινό με το ξεσηκωτικό Bagaranga στον Β' Ημιτελικό της Πέμπτης (14/5).

Η 27χρονη Dara είναι επιτυχημένη ποπ σταρ στη Βουλγαρία με αρκετά Νο. 1 hits στα charts και τα τραγούδια «Thunder» και «Call Me» να είναι από τις μεγάλες επιτυχίες της.

Σε συνέντευξή της στον βρετανικό Independent δεν έκρυψε τη λατρεία της για τη μουσική από μικρό παιδί, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «μεγάλωσα με τη μουσική όπως κάποια παιδιά μεγαλώνουν με τον αθλητισμό: με εμμονή, συνεχώς, σαν να μην υπήρχε άλλη επιλογή».

Η Dara είχε βγει τρίτη στο X Factor της Βουλγαρίας σε ηλικία 16 ετών και αμέσως μετά υπέγραψε συμβόλαιο με μια από τις μεγαλύτερες δισκογραφικές εταιρείες της Βουλγαρίας.

Από τότε κυκλοφορεί μουσική «στα βουλγαρικά, στα αγγλικά, σε όποια γλώσσα απαιτεί ένα συναίσθημα», όπως δήλωσε η ίδια στον Independent.

Επιπλέον το 2021 και το 2022 ήταν coach στο The Voice of Bulgaria, ενώ το τελευταίο της άλμπουμ, ADHDARA, κυκλοφόρησε πέρυσι.

Όσον αφορά τη συμμετοχή της στη Eurovision 2026 δεν έκρυψε ότι «ακόμα δυσκολεύομαι να το πιστέψω – με τον καλύτερο δυνατό τρόπο».

«Το Bangaranga» είναι μια αναταραχή - αλλά χαρούμενη»

Μιλώντας για το «Bangaranga», η Dara δήλωσε - μεταξύ άλλων - πως πρόκειται για «ποπ μουσική με φολκλόρ στοιχεία. Η ίδια η λέξη προέρχεται από την τζαμαϊκανή αργκό - σημαίνει αναταραχή, ένα όμορφο είδος αταξίας.

Έχει αυτή την ακατέργαστη, φωνητική δύναμη που παρακάμπτει τη μετάφραση - τη νιώθεις πριν την καταλάβεις. Θέλαμε ένα τραγούδι που θα μπορούσε να προσγειωθεί στη Βιέννη ή στο Λονδίνο ή οπουδήποτε και να το νιώσεις στο σώμα πριν πάει στο μυαλό.

Το «Bangaranga» είναι μια αναταραχή - αλλά είναι χαρούμενη. Μια πρόσκληση, όχι μια απειλή. "Έλα μέσα, παραδώσου στα φώτα, κανείς δεν θα κοιμηθεί απόψε"»

Σε ερώτηση του Independent για το τι θα σήμαινε για την ίδια να κερδίσει στη Eurovision, η Dara απάντησε

«Η Eurovision για τη Βουλγαρία δεν είναι δεδομένη. Απουσιάζουμε από τον διαγωνισμό εδώ και τρία χρόνια. Η μεγαλύτερη στιγμή μας ήταν η εξαιρετική δεύτερη θέση του Kristian Kostov το 2017 - ο Kristian είναι ένας αγαπητός φίλος και αυτό το αποτέλεσμα σήμαινε πολλά για τη χώρα.

Μια νίκη θα ήταν σε μια εντελώς διαφορετική διάσταση. Αλλά θέλω να είμαι ειλικρινής μαζί σας. Η νίκη θα ήταν εξαιρετική και θα αγωνιστώ για να κερδίσω, σίγουρα. Αλλά αυτό που με ωθεί εξίσου είναι η ιδέα ότι θα δουν τη Βουλγαρία. Πραγματικά να την προσέξουν.

Είμαστε μια μικρή χώρα με μια τεράστια πολιτιστική ψυχή - αρχαία, περίπλοκη, πεισματάρα με την καλύτερη έννοια. Έχουμε μια μουσική κληρονομιά της οποίας την επιφάνεια ο κόσμος έχει μόλις γρατσουνίσει την επιφάνεια.

Αν το "Bangaranga" μπορεί να είναι το τραγούδι που θα κάνει κάποιον στο Μάντσεστερ ή το Εδιμβούργο ή το Μπράιτον να βγάλει το τηλέφωνό του και να ψάξει για τη Βουλγαρία - να ψάξει για τη μουσική της, τις ακτές της, τη λογοτεχνία της, τους ανθρώπους της - τότε έχω ήδη πετύχει κάτι αληθινό».