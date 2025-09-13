Eurovision 2026: Ποιες χώρες απειλούν να μη λάβουν συμμετοχή εάν δεν αποκλειστεί το Ισραήλ

Το Ισραήλ βρίσκεται στο επίκεντρο εν όψει της Eurovision 2026 με τη λίστα των χωρών που ζητούν να αποκλειστεί φέτος το Ισραήλ να μεγαλώνει.

Σε διαφορετική περίπτωση οι συγκεκριμένες χώρες έχουν δηλώσει ότι δε θα λάβουν συμμετοχή. Αρχικά η Ιρλανδία είχε κάνει λόγο για ενδεχόμενο μποικοτάζ του φετινού διαγωνισμού, ενώ ακολούθησε και η Ολλανδία.

Αναλυτικότερα, Ισλανδία, Ισπανία, Σλοβενία, Ιρλανδία και Ολλανδία περιμένουν την απόφαση της EBU γύρω από τη συμμετοχή ή όχι του Ισραήλ στον διαγωνισμό, προκειμένου να απαντήσουν αν θα πάρουν μέρος και το 2026 στη Eurovision.

Την ίδια στάση κρατά και το Βέλγιο, ενώ να σημειωθεί ότι οι παραπάνω χώρες έχουν εκφράσει ήδη από το 2024 τις αντιρρήσεις τους όσον αφορά τη συμμετοχή του Ισραήλ.

Πριν από λίγες ημέρες και η Ισπανία μέσω του υπουργού πολιτισμού, Έρνεστ Ουρτασούν, δήλωσε ότι «δεν μπορούμε να νομιμοποιήσουμε τη συμμετοχή του Ισραήλ σε διεθνή φόρουμ σαν να μην συμβαίνει τίποτα…θα πρέπει να ληφθούν μέτρα».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η Ιρλανδία με τον φορέα της RTÉ να δηλώνει: «Η θέση της RTÉ είναι ότι η Ιρλανδία δεν θα συμμετάσχει στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision 2026, εάν προχωρήσει η συμμετοχή του Ισραήλ.

Η τελική απόφαση σχετικά με τη συμμετοχή της Ιρλανδίας θα ληφθεί μόλις εκδοθεί η απόφαση της EBU. Η RTÉ ανησυχεί βαθύτατα από τις στοχευμένες δολοφονίες δημοσιογράφων στη Γάζα, την άρνηση πρόσβασης διεθνών δημοσιογράφων στην περιοχή και την τραγική κατάσταση των υπολοίπων ομήρων».

Διχασμένη η EBU για το Ισραήλ

Την ακόλουθη ανακοίνωση εξέδωσε με τη σειρά της και η ολλανδική εταιρεία παραγωγής AVROTROS στην οποία αναφέρει ότι η Ολλανδία θα μποϊκοτάρει τον διαγωνισμό, εάν επιτραπεί η συμμετοχή στο Ισραήλ:

«Η AVROTROS δεν μπορεί πλέον να δικαιολογήσει τη συμμετοχή του Ισραήλ στην τρέχουσα κατάσταση, δεδομένου του συνεχιζόμενου και σοβαρού ανθρώπινου πόνου στη Γάζα. Ο φορέας εκφράζει επίσης έντονη ανησυχία για τη σοβαρή διάβρωση της ελευθερίας του Τύπου: τον αποκλεισμό ανεξάρτητης διεθνούς δημοσιογραφικής κάλυψης και τα πολλά θύματα μεταξύ δημοσιογράφων.

Επιπλέον, υπάρχουν αποδεδειγμένα στοιχεία παρέμβασης της ισραηλινής κυβέρνησης στον πρόσφατο διαγωνισμό, κατά τον οποίο η διοργάνωση χρησιμοποιήθηκε ως πολιτικό εργαλείο. Αυτό αντιβαίνει στον μη πολιτικό χαρακτήρα του διαγωνισμού. Οι συνθήκες αυτές είναι ασύμβατες με τις αξίες που εκπροσωπεί η AVROTROS ως δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας.

Ως εκ τούτου, η συμμετοχή στη Eurovision 2026 δεν θα είναι δυνατή όσο το Ισραήλ παραμένει στον διαγωνισμό από την EBU. Αν η EBU αποφασίσει τον αποκλεισμό του Ισραήλ, η AVROTROS θα συμμετάσχει ευχαρίστως την επόμενη χρονιά. Εν αναμονή αυτής της απόφασης, όλες οι προετοιμασίες θα συνεχιστούν προς το παρόν κανονικά».

Από πλευράς του ο Phil Coulter, γνωστός συνθέτης για αρκετά τραγούδια της Eurovision, όπως και του τραγουδιού «Puppet on a String» με το οποίο το Ηνωμένο Βασιλειο κέρδισε τον διαγωνισμό της Eurovision το 1967, δήλωσε 100% υπέρ της απόφασης του RTÉ αφού οι άνθρωποι σε Ηνωμένο Βασίλειο και Ιρλανδία είναι «αηδιασμένοι από όσα συμβαίνουν στη Γάζα».

Όσον αφορά τώρα την ΕΒU, αυτή μοιάζει μάλλον διχασμένη αφού η Γερμανία, η Αυστρία και η Ελβετία είναι υπέρ της συμμετοχής του Ισραήλ, ενώ να σημειωθεί ότι νωρίτερα φέτος πάνω από 70 καλλιτέχνες που είχαν λάβει συμμετοχή στο παρελθόν ζήτησαν μέσω επιστολής από τους διοργανωτές να αποκλείσουν το Ισραήλ από τον διαγωνισμό.