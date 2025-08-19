Eurovision: Το νέο λογότυπο για τα 70 χρόνια του Διαγωνισμού Τραγουδιού

Το 2026 η Eurovision γιορτάζει τα 70 της χρόνια και η EBU παρουσίασε το ανανεωμένο λογότυπο το οποίο θα χρησιμοποιείται από εδώ και στο εξής.

Με μια ματιά μπορεί να διαπιστώσει κανείς ότι η καρδιά που αποτελεί το σήμα κατατεθέν της Eurovision διατηρήθηκε, αφού όπως αναφέρει και η επίσημη ιστοσελίδα του μουσικού διαγωνισμού «τώρα χτυπάει πιο δυνατά από ποτέ».

Το λογότυπο συνοδεύει τη Eurovision από το 2004, ενώ η τελευταία φορά που είχε ανανεωθεί ήταν το 2014.

Ακόμα παρουσιάστηκε και ένα νέο ανεξάρτητο σύμβολο, η «Καρδιά Χαμαιλέων» (Chameleon Heart) που είναι η «συναισθηματική πυξίδα» της Eurovision, η οποία έχει τη δυνατότητα να απορροφά πολιτισμικές και μουσικές επιρροές.

Ταυτόχρονα θα προσαρμόζεται για να αντανακλά την ταυτότητα της διοργανώτριας χώρας ή τον χαρακτήρα του εκάστοτε καλλιτέχνη ή κάποιο θέμα, παραμένοντας ωστόσο πάντα πιστή στον πυρήνα της.

Ο Martin Green CBE, Διευθυντής του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision, δήλωσε:

«Ο Διαγωνισμός της Eurovision πάντα αφορούσε την εξέλιξη, μουσικά, πολιτισμικά και δημιουργικά.

Αυτή η ανανέωση τιμά 70 υπέροχα χρόνια και ταυτόχρονα οδηγεί το brand σε ένα συναρπαστικό μέλλον. Είναι τολμηρό, παιχνιδιάρικο και γεμάτο καρδιά, ακριβώς όπως ο διαγωνισμός.

Είμαστε περήφανοι που το παρουσιάζουμε στον κόσμο».

«Το νέο μας λογότυπο και η εμφάνιση σχεδιάστηκαν για να κάνουν το brand της Eurovision πιο καθαρό στις ψηφιακές πλατφόρμες, να ενώσουν τα projects μας κάτω από την ίδια στέγη και να προστατεύσουν την ταυτότητα του θεσμού παγκοσμίως για τα μέλη της EBU, καθώς ο διαγωνισμός προσελκύει συνεχώς νέο κοινό από κάθε γωνιά της γης.

Θα αρχίσετε να βλέπετε περισσότερα στοιχεία από αυτή τη νέα ταυτότητα καθώς προχωράμε προς τον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision 2026 – και θα υπάρξουν πολλές εκπλήξεις και δραστηριότητες που θα γιορτάζουν τα 70 χρόνια "Ενότητας μέσω της Μουσικής", τους επόμενους μήνες», πρόσθεσε ο ίδιος.