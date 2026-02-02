Γιώργος Κακοσαίος: Μόλις κυκλοφόρησε νέο τραγούδι και video clip

Ο ταλαντούχος Γιώργος Κακοσαίος συνεχίζει το σερί επιτυχιών με το νέο του τραγούδι «Λέει» να προσγειώνεται σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.

Ρυθμικό, δυναμικό, και με την ξεχωριστή φωνή του Γιώργου το «Λέει» έρχεται να προστεθεί στη λίστα κάθε ακροατή. Μάλιστα, αποτελεί το εξώφυλλο της μεγαλύτερης λίστας με λαϊκά τραγούδια στο Spotify, Λαϊκά του Σήμερα.

Το καινούργιο τραγούδι του χαρισματικού καλλιτέχνη συνοδεύεται μάλιστα από ένα video clip σύγχρονης αισθητικής και κινηματογραφικής διάθεσης σε παραγωγή White Mask. Η εικόνα, η μουσική και η ερμηνεία συνδυάζονται αρμονικά, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που ξεχωρίζει και αφήνει έντονο αποτύπωμα.

Το «Λέει» του Γιώργου Κακοσαίου κυκλοφορεί από τη Minos EMI, A Universal Music Company, είναι σε μουσική Χριστόδουλου Σιγανού, ενώ τους στίχους υπογράφουν οι Χριστόδουλος Σιγανός, Valentino και Μάριος Καπότσης. Πάτησε το play!

Βρείτε το σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα και streaming υπηρεσίες: https://GiorgosKakosaios.lnk.to/Leei