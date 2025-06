H απίστευτη σύνδεση του Πετρολούκα Χαλκιά με το «That's the Way I Like It»

Πρόσφατα έγινε γνωστό πως σε ηλικία 90 ετών, ο σπουδαίος δεξιοτέχνης του κλαρίνου, Πετρολούκας Χαλκιάς, πέθανε. Ο Μάνος Αχαλινωτόπουλος, ένας νεότερος, επίσης σπουδαίος μουσικός, ανέβασε την είδηση με σχετική ανάρτηση στο Facebook.

Για το θρυλικό αυτό μουσικό, έχουν γραφτεί αμέτρητες εντυπωσιακές ιστορίες, όπως ότι κάποτε είδε άλογο να σηκώνεται όρθιο, ακούγοντας το κλαρίνο του. Εμείς θα θυμηθούμε μια που συνδέει το κλαρίνο με ένα μουσικό είδος που δεν έχει και τόσο άμεση σύνδεση, με την disco!

Πριν από εννέα χρόνια, σε συνέντευξη του στον Γρηγόρη Αρναούτογλου, ο Χαλκιάς είχε διηγηθεί πως κάποτε, μαζί με άλλους μουσικούς της ομογένειας, είχε βρεθεί στις ΗΠΑ και είχε παρουσιάσει δείγματα της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής, ενώπιον συνθετών όπως ο «μάγος» της ντίσκο, Ρίτσαρντ Φιντς.

Έπαιξε ένα ατόφια παραδοσιακό μελωδικό «σχήμα» στο κλαρίνο του και ο Φιντς εντυπωσιάστηκε. Αμέσως διέκρινε ότι αυτή η μελωδία, με μια μικρή τροποποιήση, μπορούσε να γίνει ένα αυτοσχεδιαστικό jazz beat, ή και μια βάση για κάποια disco σύνθεση. Ο Φιντς ζήτησε αμέσως τα δικαιώματά της συγκεκριμένης μελωδίας από το Χαλκιά, ανταμείβοντας τον αγαπημένο μουσικό με μια επιταγή 1.000 δολαρίων. Κάπως έτσι, γεννήθηκε το χιτ «That's the way I Like It» των KC & The Sunshine Band.

