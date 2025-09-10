Η μεγάλη επιστροφή των System of A Down στην Ευρώπη: Οι ημερομηνίες της περιοδείας

Έρχεται στην Ευρώπη το θρυλικό μέταλ συγκρότημα System Of A Down σύμφωνα με ανακοίνωση του, μετά από πολύχρονη απουσία από την μουσική σκήνη.

Σοκ προκαλεί στην κοινότητα της μέταλ, η ανακοίνωση περιοδείας στην Ευρώπης και αναμένεται να επικρατήσει χαμός με τα εισιτήρια για την συναυλία.

Η κορυφαία μπάντα έπειτα από το επιτυχημένο τουρ της στην Αμερική, θα επεκτείνει τις συναυλίες της και στην Ευρώπη - από την Ιταλία μέχρι την Γαλλία.

Μαζί τους στην συναυλία θα είναι το κορυφαίο βρετανικό «στόουν» συγκρότημα Queen Of The Stone Age καθώς και το Αμερικάνικο μέταλ συγκρότημα Acid Bath, ανοίγoντας το μουσικό σόου.

Ημερομηνίες περιοδείας System Of A Down 2026:

Δευτέρα 29 Ιουνίου – Strawberry Arena, Στοκχόλμη

Πέμπτη 2 Ιουλίου – Stade De France, Παρίσι

Δευτέρα 6 Ιουλίου – Ippodromo Snai La Maura, Μιλάνο

Τετάρτη 8 Ιουλίου – Olympiastadion, Βερολίνο

Παρασκευή 10 Ιουλίου – Open Air Park Ντίσελντορφ

Δευτέρα 13 Ιουλίου – Tottenham Hotspur Stadium , Λονδίνο

Σάββατο 18 Ιουλίου – PGE Narodowy, Βαρσοβία

Το κοινό μπορεί να κλείσει εισιτήρια στην ιστοσελίδα των SOAD από τις 19 Σεπτεμβρίου.