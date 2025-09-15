Το περιεχόμενο της μήνυσης του Γιώργου Μαζωνάκη, στην αδερφή του Βάσω, αλλά και την μακιγιέζ του, ήρθε στο φως της δημοσιότητας, με τον δημοφιλή τραγουδιστή να κατηγορεί μέσα από αυτήν την αδερφή του, πως με ψευδή και πλαστή δήλωση εγγραφής στο ΓΕΜΗ και ιδιωτικό συμφωνητικό, δήθεν μεταβίβασε μετοχές δικές του στην εταιρεία τους, στην ίδια και τον σύζυγό της.

Πιο αναλυτικά, όπως αναφέρθηκε στο Live News του Μega, η μήνυση του τραγουδιστή στην αδερφή του, αναφέρει:

«Ανακάλυψα ότι η αδελφή μου Βάσω προέβη σε ψευδή και πλαστή δήλωση εγγραφής στο ΓΕΜΗ καθώς και σε ιδιωτικό συμφωνητικό τροποποίησης και κωδικοποίησης της ετερόρρυθμης εταιρείας μας, σύμφωνα με το οποίο, δήθεν μεταβίβασα το δικό μου ποσοστό στην αδελφή μου Βάσω και στον σύζυγό της».

Ο Γιώργος Μαζωνάκης σε συναυλία του | NDP Photo

Συνεχίζει στην μηνυτήρια αναφορά: «Συγκεκριμένα, το ιδιωτικό συμφωνητικό είχε ημερομηνία 28/08/2023 κι έγινε δήθεν μεταξύ εμού, της αδελφής μου και του τρίτου προσώπου, του συζύγου της. Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού με τις τροποποιήσεις του. Χρησιμοποιώντας δηλαδή, ένα πληρεξούσιο του 2014 που δεν έδινε τέτοια εντολή, μεταβίβασε μετοχές δικές μου στον εαυτό της και σε τρίτο πρόσωπο, στον σύζυγό της».

Αναφορικά με τη νοσηλεία του σε δημόσια ψυχιατρική κλινική, ο Γιώργος Μαζωνάκης υποστηρίζει: «Όσον αφορά το περιστατικό της ακούσιας νοσηλείας μου, μηνύω τα μέλη της οικογένειάς μου και την φίλη και μακιγιέζ μου για ψευδή κατάθεση και συκοφαντική δυσφήμηση.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης με τις αδερφές του Βάσω και Μαρία | NDP

Συγκεκριμένα, η φίλη μου Σ.Π. ήταν κολλητή της αδελφής μου Μαρίας και για ένα διάστημα συνεργάτιδα και μακιγιέζ μου. Με την εν λόγω μακιγιέζ διέκοψα τη συνεργασία με δική μου πρωτοβουλία τον Μάρτιο του 2024».



