Η μουσικοθεατρική παράσταση της Νεολαίας Μίκη Θεοδωράκη επιστρέφει στην Αθήνα 

Αφού μετέφερε το έργο του Μίκη Θεοδωράκη σε πολλές περιοχές της χώρας η Νεολαία του σπουδαίου μουσικοσυνθέτη επιστρέφει ξανά στην Αθήνα για να «συστηθεί» από την αρχή με τους κατοίκους της πρωτεύουσας.

Το ερχόμενο Σάββατο (1/11) στις 20:30 το βράδυ, στη θεατρική σκηνή Κάρολος Κουν στον Άλιμο (Υψηλάντου & Θησείου Άλιμος), η παράσταση «Ο Μίκης Θεοδωράκης μέσα από τα μάτια των νέων», τέσσερα χρόνια μετά το πρώτο της «ανέβασμα», επιδιώκει να ταξιδέψει τους μουσικόφιλους στον μουσικό γαλαξία του μεγάλου μας συνθέτη με οδηγό τα τραγούδια, τις μουσικές και τα λόγια του δραματοποιημένα σε μια μοναδική μουσικοθεατρική παράσταση, την οποία το κοινό μπορεί να παρακολουθήσει δωρεάν καθώς η είσοδος είναι ελεύθερη.

«Μιλάμε για όσα μας απασχολούν, συνδέοντας το χθες με το σήμερα. Για να μπορέσουμε να σηκωθούμε λίγο ψηλότερα ως άνθρωποι και ως κοινωνία» αναφέρει το δελτίο Τύπου της Νεολαίας, επισημαίνοντας πως η παράσταση γίνεται με αφορμή και προς τιμήν της συμπλήρωσης των 100 χρόνων από τη γέννηση του σπουδαίου μουσικοσυνθέτη.

Συντελεστές:

Καλλιτεχνική επιμέλεια – Σκηνοθεσία: Μαρινέλης Αλέξης

Μουσική επιμέλεια: Κράββαρης Σπύρος - Καρανάσιος Παναγιώτης.

Συμμετέχουν:

Οι μουσικοί:

Εύα Χέλμη - Αρμόνιο

Λουκάς Μποράκης- Κλασική κιθάρα - Μπάσο φλογέρα - Κρουστά

Σπύρος Κράββαρης- Μπουζούκι

Παναγιώτης Γιαλούρης- Μπουζούκι

Παναγιώτης Καρανάσιος - Λαϊκή κιθάρα - Μαντολίνο

Κορνηλία Σπίγγου : Ακουστική κιθάρα

Οι ερμηνευτές:

Μαρία Ξένου

Αλέξανδρος Ολύμπιος

Οι ηθοποιοί:

Αλέξης Μαρινέλης

Μαρία Πριτσιόλα

Ελένη Δημητροπούλου

Ακούγεται το ποίημα της Ολυμπίας Πράπα και το σημείωμα της Ιωάννας Κολοβού.

Υπεύθυνος ομάδας: Μαρινέλης Αλέξης.