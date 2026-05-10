Η συμβουλή της μητέρας του Nick Cave θα σε εμπνεύσει!

Με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα της Μητέρας, θυμηθήκαμε μια ιστορία που έχει διηγηθεί ο Nick Cave και αφορούσε μια συμβουλή που του είχε δώσει η μητέρα του.

Η αφήγηση του Cave είχε γίνει το 2018, μέσω των Red Hand Files (ο ιστότοπος όπου επικοινωνεί με τους θαυμαστές του), όταν η μητέρα του, Dawn, ζούσε και ήταν 92 ετών. Έφυγε τελικά από τη ζωή το 2020.



Η ερώτηση που του είχαν απευθύνει αφορούσε μια φωτογραφία του καλλιτέχνη σε νεαρή ηλικία με τη μητέρα του και αν υπήρξε κάτι που του είχε πει και είχε επίδραση πάνω του.

«Η μητέρα μου, μού έδωσε πολλές συμβουλές για το πώς να ζήσω μια αξιοπρεπή ζωή. Δυστυχώς, δεν έδωσα και τόση σημασία σε αυτές. Κυρίως όμως, μου επέτρεπε απλώς να είμαι ο εαυτός μου, να κάνω τα δικά μου λάθη και να βρω τον δικό μου δρόμο.

Συνεχίζει να ζει μια ζωή με μεγάλη ακεραιότητα - είναι ενενήντα δύο ετών - αλλά δεν στερείται ενός συγκεκριμένου καυστικού χιούμορ και μιας ειρωνικής ματιάς για όλα τα παράλογα του κόσμου.



Αλλά υπήρχε μια συμβουλή που μου έδωσε πριν από μερικά χρόνια που με επηρέασε βαθιά και είχε τεράστια πρακτική αξία στη ζωή μου. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο συχνά την έχω φέρει στο μυαλό μου και έχω ενεργήσει ανάλογα, και πόση δύναμη και ηθικό σθένος μου έχει προσφέρει. Διαβάζω πολύ συχνά ερωτήσεις από ανθρώπους που αισθάνονται χαμένοι, περιθωριοποιημένοι, μοναχικοί, φοβισμένοι από τις δημιουργικές τους παρορμήσεις, αλλόκοτοι, κατώτεροι, χειραγωγημένοι, φιμωμένοι, εκφοβισμένοι στο σχολείο και όλα τα υπόλοιπα, και τα λόγια της μητέρας μου έρχονται συχνά στο μυαλό μου.



Μου είχε απονεμηθεί ένας τιμητικός διδακτορικός τίτλος από το Πανεπιστήμιο Monash στη Μελβούρνη και η μητέρα μου με συνόδευσε στην τελετή. Ένιωθα λίγο φοβισμένος από όλο αυτό, επειδή έβγαινα από τη «rock n roll ζώνη άνεσής μου», μπαίνοντας στην ακαδημαϊκή σφαίρα και όλο αυτό με έκανε να νιώθω άβολα. Το ανέφερα στη μητέρα μου, και καθώς βγαίναμε από το αυτοκίνητο στον χώρο του πανεπιστημίου, γύρισε και μου είπε:



“Στόχευε ψηλά και γά..σέ τους όλους!»



Αυτή είναι μια καθοριστική μητρική συμβουλή που μεταφέρω σε εσάς, Bam και Catherine, και σε όλους εσάς εκεί έξω. Ένα δώρο της μητέρας μου, για όλους σας!

Με αγάπη, Nick»

O Nick Cave με τους Bad Seeds επιστρέφει στο Release Athens Festival την Τετάρτη 24 Ιουνίου, στην Πλατεία Νερού. Μαζί του, οι Baxter Dury και Anna von Hausswolff .

