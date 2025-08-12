Η Taylor Swift ανακοίνωσε το «The Life of a Showgirl», το 12ο άλμπουμ της

Το «φαινόμενο» της country και της ποπ μουσικής, Τέιλορ Σουίφτ (Taylor Swift) ανακοίνωσε το 12ο στούντιο άλμπουμ της, «The Life of a Showgirl».

Η Taylor Swift ανακοίνωσε το άλμπουμ στην ιστοσελίδα της λίγο μετά τη λήξη της ημέρες, στις 12:12 π.μ. την Τρίτη. Δεν ανακοινώθηκε ημερομηνία κυκλοφορίας, αλλά η ιστοσελίδα της ανέφερε ότι τα βινύλια θα αποσταλούν -στους φαν της- πριν από τις 13 Οκτωβρίου.

Οι θαυμαστές είχαν από καιρό υποθέσει ότι το 12ο άλμπουμ της Swift θα κυκλοφορούσε σύντομα. Τη Δευτέρα, η Taylor Nation — επίσημος κλάδος της ομάδας μάρκετινγκ της ποπ σούπερ σταρ — δημοσίευσε ένα βίντεο στο TikTok με 12 εικόνες και την εξής λεζάντα :«Σκεφτόμαστε όταν είπε Τα λέμε στην επόμενη εποχή..».. Η Swift εμφανίζεται να φοράει πορτοκαλί σε όλες τις εικόνες.

Μια ειδική περιορισμένη έκδοση του άλμπουμ σε βινύλιο θα κυκλοφορήσει σε «πορτοφίνιο πορτοκαλί γκλίτερ», σύμφωνα με μια σελίδα προπαραγγελίας στον ιστότοπό της. Μια ειδική έκδοση σε κασέτα είναι επίσης διαθέσιμη για προπαραγγελία.

Αντιλαμβανόμενοι ένα μοτίβο, οι οξυδερκείς θαυμαστές παρατήρησαν ότι 12 λεπτά νωρίτερα, το δημοφιλές podcast «New Heights» δημοσίευσε ένα τίζερ για την Τετάρτη. Η εκπομπή, που παρουσιάζεται από τον φίλο της Taylor Swift, Travis Kelce, μαζί με τον αδελφό του, τον πρώην center των Eagles, Jason Kelce, δημοσίευσε μια πορτοκαλί εικόνα στα κοινωνικά μέσα με μια μυστηριώδη σιλουέτα, που πολλοί πιστεύουν ότι είναι η τραγουδίστρια.

Το «The Life of a Showgirl» ακολουθεί το περσινό «The Tortured Poets Department», που ανακοινώθηκε κατά τη διάρκεια των βραβείο Γκράμι το 2024 και κυκλοφόρησε κατά τη διάρκεια της περιοδείας της, η οποία απέφερε έσοδα άνω των 2,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε δύο χρόνια και πέντε ηπείρους, καθιστώντας την (την περιοδεία) με τα υψηλότερα έσοδα όλων των εποχών.

Με πληροφορίες από Associated Press