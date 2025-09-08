«Καρφί» της Ματούλας Ζαμάνη για κλήση χωρίς κράνος: «Να πιάνουν εμάς και να αφήνουν όλα τα άλλα»

Με αρκετή δόση χιούμορ αλλά ρίχνοντας και το «καρφάκι» της, η Ματούλα Ζαμάνη θέλησε να μοιραστεί με το πιστό κοινό της, ένα περιστατικό που της συνέβη λίγο πριν ξεκινήσει η συναυλία της στη Θεσσαλονίκη. Τι είχε συμβεί;

Αστυνομικός την είχε σταματήσει γιατί οδηγούσε τη μηχανή της χωρίς κράνος.

«Ερχόμουν καμικάζι για να μην χαλάσει το μαλλί, είναι φυσικό κράνος, δεν το σκέφτηκα» είπε αρχικά η τραγουδίστρια γελώντας και πίνοντας από το ποτό της.

Με τον δικό της χιουμοριστικό τρόπο περιέγραψε τον αστυνομικό που της έκανε τον έλεγχο σαν «να είχε βγει από το Game of Thrones», ενώ παραδέχτηκε αμέσως το λάθος της.

«Του λέω “πες μου βρε αγάπη μου τι είναι γιατί πάω σε συναυλία”. Μου λέει “το ξέρω γιατί είσαι η αγαπημένη της γυναίκας μου”. Και λέω “θες να γνωριστούμε;”» περιέγραψε στη συνέχεια.

Βέβαια, δεν έκρυψε και την ενόχλησή της για το περιστατικό λέγοντας: «Να είναι καλά τα παιδιά, να πιάνουν εμάς στον δρόμο και να αφήνουν όλα τα άλλα…»!

Πολλοί στα σχόλια αντέδρασαν καθώς το κράνος είναι για το δικό της καλό.



