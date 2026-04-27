"Join us on this journey even if we don't really know exactly where we're heading. Probably where the dragons be."

Οι The Kilimanjaro Darkjazz Ensemble (TKDE) επιτέλους επέστρεψαν! Η μπάντα-κολεκτίβα που εξακολουθεί να επικοινωνεί με τους φίλους της με newsletter, κρατώντας «τη δραστηριότητα στα social media στο ελάχιστο δυνατό» δηλώνει ξανά παρούσα μετά από 12 χρόνια! Η ανακοίνωση για ένα reunion show στο Βερολίνο τον Αύγουστο του 2025 σκόρπισε ενθουσιασμό στο πιστό κοινό τους και οδήγησε αναπόφευκτα σε μια sold out συναυλία. Η συνάντησή τους επί σκηνής μετά το πολυετές hiatus, αποδείχτηκε λυτρωτική για όλους και συνάμα δημιουργική. Έτσι, αποφάσισαν να κάνουν ένα exclusive tour το καλοκαίρι του 2026 σε επιλεγμένα φεστιβάλ και ταυτόχρονα ανακοίνωσαν ότι «καινούργια μουσική φτιάχνεται σταδιακά».

Τη Δευτέρα 6 Ιουλίου οι The Kilimanjaro Darkjazz Ensemble φέρνουν στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου» τον χαρακτηριστικό dark jazz ήχο τους που κινείται ανάμεσα στην ambient, το post rock, την πειραματική electronica και τον αυτοσχεδιασμό, καλώντας μας να ταξιδέψουμε στο υποβλητικό ηχητικό τους σύμπαν.

Αναδυόμενοι από το σημείο όπου συναντιούνται ο ήχος και ο κινηματογράφος, οι The Kilimanjaro Darkjazz Ensemble δημιουργούν μουσική που μοιάζει με ένα ξεχασμένο όνειρο — αιωρούμενο ανάμεσα στο σουρεαλιστικό και το υπερβατικό. Το σχήμα ιδρύθηκε το 2000 από τους Jason Köhnen και Gideon Kiers και ξεκίνησε ως μια ζωντανή επανερμηνεία μουσικής για κλασικές βωβές ταινίες, όπως τα Metropolis και Nosferatu. Από εκεί γεννήθηκε ένα σύνολο που επαναπροσδιόρισε την ίδια την έννοια της ατμόσφαιρας στη μουσική.

Στο επόμενο διάστημα, στο σχήμα προστέθηκαν οι: Hilary Jeffery (τρομπόνι, εφέ), Charlotte Cegarra (φωνητικά, πιάνο) και Eelco Bosman (κιθάρα, εφέ) και για κάποια χρόνια η Nina Hitz στο τσέλο και η βιολονίστα Sarah Anderson, δημιουργώντας μια ολοένα και πιο δραστήρια κοινότητα μουσικών. Άλλωστε την ίδια εποχή γεννήθηκε και το live αυτοσχεδιαστικό alter ego τους, The Mount Fuji Doomjazz Corporation, που ανέπτυξε τη δική του δισκογραφική και συναυλιακή πορεία (και επανενεργοποιήθηκε ταυτόχρονα με την επανασύνδεση των TKDE).

Μέσα από τον συλλογικό αυτοσχεδιασμό και μια έντονα κινηματογραφική αισθητική, διαμόρφωσαν μια ξεχωριστή ηχητική ταυτότητα που γεφυρώνει την ambient, το doom, τη jazz, το post-rock και την πειραματική electronica σε μια σχεδόν απόκοσμη μορφή ηχητικής αφήγησης.

Η επιρροή τους εξακολουθεί να είναι αισθητή στους κύκλους της σύγχρονης dark jazz και της πειραματικής ηλεκτρονικής μουσικής, καθιστώντας τους TKDE ένα από τα πιο καινοτόμα, διαχρονικά και θεμελιώδη σχήματα του είδους.

Albums

• The Kilimanjaro Darkjazz Ensemble (2006)

• Here Be Dragons (2009)

• From the Stairwell (2011)

EPs & Live Releases

• Mutations (EP, 2009)

• I Forsee the Dark Ahead, If I Stay (2011)

Links

Official webpage: www.tkde.net

Instagram : www.instagram.com/kilimanjaro.darkjazz

Facebook : www.facebook.com/darkjazz/

Youtube : www.youtube.com/@kilimanjaro.darkjazz

Πληροφορίες :

The Kilimanjaro Darkjazz Ensemble

Δευτέρα 6 Ιουλίου

Θέατρο «Δόρα Στράτου»

Οι πόρτες ανοίγουν στις 20.00

Ώρα Έναρξης: 21.30

Όλες οι θέσεις είναι καθήμενων.

Τιμές Εισιτηρίων:

Προπώληση: 30€ | Θέσεις χωρίς πλάτη: 27€ (περιορισμένες)

Ταμείο: 34€

Προπώληση Εισιτηρίων:

Online : https://www.more.com/gr-el/tickets/music/the-kilimanjaro-darkjazz-ensemble-f-hill-sessions-filopappos-hill/

Φυσικά Σημεία MORE : https://www.more.com/gr-el/physical-spots/

Θέατρο «Δόρα Στράτου» - Πρόσβαση: https://www.grdance.org/access/

**Η είσοδος των ΑμεΑ γίνεται από την νότια είσοδο μέσω του πάρκινγκ (οδός Αρακύνθου).

Bar by The DUDE BAR



Ήχος: Πολυφωνική Στούντιο

