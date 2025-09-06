Πρόβλημα έχει προκύψει τις τελευταίες ημέρες με τη μεγάλη συναυλία του ΛΕΞ στη Θεσσαλονίκη (στις 18 Οκτωβρίου, στο Καυτανζόγλειο), λόγω των αγωνιστικών υποχρεώσεων του «Ηρακλή», της ιστορικής ομάδας που χρησιμοποιεί το γήπεδο για τους εντός έδρας αγώνες της.

Από την ημερομηνία ανακοίνωσης της συναυλίας του ΛΕΞ στη Θεσσαλονίκη, οι ιθύνοντες του Ηρακλή αντέδρασαν έντονα, επικαλούμενοι τον προγραμματισμένο για τις 19 Οκτωβρίου αγώνα μεταξύ του Ηρακλή και του ΠΑΟΚ Β' στο πλαίσιο της Super League 2.

Σελίδες των κυανόλευκων μάλιστα εξέφρασαν τον προβληματισμό τους και για τη στατικότητα του γηπέδου, μετά τη φημολογία για χρήση του πάνω διαζώματος, αναφέρει σχετικά το voria.gr για τη μεγάλη συναυλία.

ΛΕΞ: Τι απαντούν από το Καυτανζόγλειο για τη συναυλία

«Άκουσα από χθες να λένε για 40.000 εισιτήρια και ότι θα δοθεί το πάνω διάζωμα. Δεν ξέρω πώς προέκυψε αυτό» σημειώνει στη Voria.gr ο πρόεδρος της Επιτροπής Διοίκησης του Καυτανζογλείου Εθνικού Σταδίου, Στέργιος Μπαλοδήμος, διευκρινίζοντας πως για τη συναυλία του ΛΕΞ κόπηκαν συνολικά 22.000 εισιτήρια και πως θα διατεθούν μόνο ο αγωνιστικός χώρος και το κάτω διάζωμα του γηπέδου, όπου δεν υπάρχει ζήτημα στατικότητας.

Μέχρι στιγμής πάντως, η Επιτροπή Διοίκησης του Καυτανζογλείου και η εταιρεία παραγωγής έχουν έρθει μόνο σε προφορική συμφωνία για τη χρήση του γηπέδου, χωρίς να έχει υπογραφεί η σχετική σύμβαση. Για τις αντιδράσεις του Γηραιού σχετικά με τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις, ο κ. Μπαλοδήμος υποστηρίζει πως δεν υπήρχε ενημέρωση για το αγωνιστικό πρόγραμμα του Ηρακλή.

«Εμείς κλείσαμε τη συναυλία γνωρίζοντας ότι δεν υπήρχε αγώνας εκείνη την εβδομάδα. Το πρόγραμμα του Ηρακλή το διαπιστώσαμε χθες το βράδυ» λέει χαρακτηριστικά, ξεκαθαρίζοντας πως θα πρέπει να αλλάξει ημερομηνία είτε ο Ηρακλής είτε ο ΛΕΞ.

«Προτεραιότητα για μας έχει ο Ηρακλής μεν, πρέπει να γίνονται ωραία πράγματα στο στάδιο δε και όχι μόνο για το ποδόσφαιρο. Θα πρέπει όμως να δούμε καλή διάθεση από τον Ηρακλή, να συμπορευτεί για να υπάρξει κάτι αρμονικό και ωραίο. Να δούμε ότι θέλει να γίνονται και άλλα πράγματα στον χώρο, γιατί δεν γίνεται να το χρησιμοποιεί μόνο ο Ηρακλής. Όπως θα γίνουν πράγματα και για τον στίβο, έτσι να γίνουν και για τον πολιτισμό. Και ο Λεξ είναι πολιτισμός», προσθέτει ο πρόεδρος της Επιτροπής Διοίκησης του Καυτανζογλείου.

ΛΕΞ: Τα άλλα ενδεχόμενα

Σύμφωνα με τον κ. Μπαλοδήμο, από την πλευρά του ΛΕΞ υπάρχει η διάθεση να γίνουν αλλαγές για να επιλυθεί το ζήτημα. «Η εταιρεία παραγωγής είπε να γίνει ό,τι πρέπει για να μην ενοχλήσουν, ακόμη και να πάει η ημερομηνία λίγο πάνω ή λίγο κάτω. Φυσικά θα προτιμούσαν την ημερομηνία που έχουν πει, αλλά είναι ανοιχτοί για να μην δημιουργηθεί πρόβλημα» αναφέρει.

Μάλιστα η εταιρεία παραγωγής πρότεινε να φέρει και ειδικό δάπεδο από το εξωτερικό για να μην υπάρξουν ζημιές στον χλοοτάπητα. Ωστόσο, όπως τονίζει ο κ. Μπαλοδήμος, σε περίπτωση που η συναυλία διεξαχθεί στις 18 Οκτωβρίου, ο Ηρακλής δεν θα μπορεί να αγωνιστεί την προηγούμενη ή την επόμενη ημέρα στο Καυτανζόγλειο, καθώς το γήπεδο δεν θα είναι έτοιμο.

Σε αυτό το σημείο βέβαια προκύπτει ένα ακόμη ζήτημα που αφορά στον όγκο των εισιτηρίων, με τις λύσεις που προκρίνονται να είναι δύο: είτε θα δοθεί και ο εξωτερικός χώρος του Καυτανζογλείου για μία συναυλία είτε θα πραγματοποιηθεί και δεύτερη. «Υπήρξε μεγάλη ζήτηση για 50.000 εισιτήρια που δεν ικανοποιήθηκαν. Πρότειναν από την εταιρεία παραγωγής μία δεύτερη συναυλία. Η δεύτερη θα γίνει μόνο και μόνο για να ικανοποιηθεί αυτός ο κόσμος» σημειώνει ο κ. Μπαλοδήμος. Τα έξοδα όμως μεταφοράς και εγκατάστασης του εξοπλισμού για τη διεξαγωγή της συναυλίας προϋποθέτουν η δεύτερη να γίνει την επόμενη ή την προηγούμενη ημέρα από την πρώτη.

Μία άλλη λύση, σύμφωνα με τον κ. Μπαλοδήμο, είναι να δοθεί ο εξωτερικός χώρος του Καυτανζογλείου. «Οι κερκίδες χωράνε 10.000 άτομα, ο αγωνιστικός χώρος 12.000 και ο εξωτερικός χώρος άλλα 10.000 άτομα» διευκρινίζει ο ίδιος, λέγοντας πως θα μπορούσε να τοποθετηθεί μία σκηνή σε σημείο που θα έχουν όλοι ορατότητα. «Αυτή είναι όμως η τελευταία λύση, θα προτιμούσαμε να γίνουν δύο συναυλίες» συμπληρώνει.

Σε κάθε περίπτωση, πρόθεση της Επιτροπής Διοίκησης του σταδίου είναι η συναυλία να πραγματοποιηθεί στο Καυτανζόγλειο. «Ο Λεξ θέλει να έρθει στο Καυτανζόγλειο επειδή είναι κρατικό και θέλει να ευνοήσει αυτή τη συνθήκη. Και εμείς θα έχουμε έσοδα από τη συναυλία» υπογραμμίζει ο κ. Μπαλοδήμος και καταλήγει: «Πιστεύω ότι υπάρχει η διάθεση από όλες τις πλευρές για να γίνει αυτή η συναυλία. Θα είναι ακραίο να μην γίνει καθόλου».