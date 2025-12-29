Μενού

Μάιλι Σάιρους: Πήγε στα Όσκαρ 2025 για να πουλήσει τη μουσική της σε σκηνοθέτες - Η ειλικρινής παραδοχή της

Η Μάιλι Σάιρους «τόλμησε» να κυνηγήσει τα όνειρά της, παρουσιάζοντας τη δουλειά της σε ανθρώπους της κινηματογραφικής βιομηχανίας κατά τη διάρκεια των Όσκαρ.

Μάιλι Σάιρους
Η Μάιλι Σάιρους | Shutterstock
Η Μάιλι Σάιρους ξέρει πολύ καλά πώς να κινείται στρατηγικά στο Χόλιγουντ - και δεν διστάζει να το παραδεχτεί. Σε συνέντευξή της στο People, η 33χρονη τραγουδοποιός αποκάλυψε ότι η παρουσία της στα Όσκαρ του 2025 δεν ήταν απλώς για την τελετή, αλλά είχε έναν ξεκάθαρο στόχο: να προωθήσει τις ικανότητές της στη σύνθεση σε σκηνοθέτες και δημιουργούς.

Κι όπως αποδείχτηκε στην πράξη, αυτή η προσέγγιση απέδωσε καρπούς: η τραγουδίστρια έβαλε την υπογραφή της στο τραγούδι «Dream As One» για την ταινία «Avatar: Fire and Ash».

