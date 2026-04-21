Μαντόνα: Της έκλεψαν το πανάκριβο vintage κοστούμι που φόρεσε στο Coachella - Δίνει αμοιβή σε όποιον το βρει

Και εκεί που πιστεύαμε ότι το φετινό Coachella θα τελειώσει χωρίς κανένα σκάνδαλο και γκρίνια, η Μαντόνα δήλωσε... εξαφάνιση του εντυπωσιακού vintage κοστουμιού που φόρεσε στη σκηνή, καθώς εμφανίστηκε ως guest στη συναυλία της Σαμπρίνα Κάρπεντερ, ενώ μάλιστα ανέφερε πως προσφέρει αμοιβή σε όποιον της την φέρει πίσω.

Η βασίλισσα της ποπ συνάντησε για πρώτη φορά την Σαμπρίνα Κάρπεντερ στη σκηνή την Παρασκευή για τη δεύτερη εμφάνιση της στο μουσικό φεστιβάλ στην Καλιφόρνια, όπου φόρεσε ένα vintage μωβ κορμάκι με μωβ κάλτσες και γάντια.

Κατά τη διάρκεια του σόου, η τραγουδίστρια αναφέρθηκε στο σύνολό της λέγοντας ότι ήταν «ο ίδιος κορσές, οι ίδιες μπότες και το ίδιο σακάκι Gucci» που φόρεσε στην πρώτη της εμφάνιση στο Coachella το 2006.

Μαντόνα στο Coachella του 2006 | Getty Images

Το κοστούμι έκτοτε εξαφανίστηκε και η τραγουδίστρια έκανε δημόσια έκκληση μέσω Instagram προσφέροντας υψηλή αμοιβή. Συγκεκριμένα έγραψε:

«Πετάω ακόμα ψηλά από την Παρασκευή το βράδυ στο Coachella! Ευχαριστώ την Σαμπρίνα και όλους όσους το έκαναν να συμβεί. Το να επαναφέρω το Confessions II εκεί που ξεκίνησε ήταν τόσο συναρπαστικό. Αυτή η στιγμή του ολοκληρωμένου κύκλου είχε διαφορετική εξέλιξη όταν ανακάλυψα ότι τα vintage κομμάτια που φορούσα είχαν χαθεί» και πρόσθεσε:

«Αυτά δεν είναι απλώς ρούχα, είναι μέρος της ιστορίας μου. Άλλα αντικείμενα αρχείου από την ίδια εποχή χάθηκαν επίσης. Ελπίζω και προσεύχομαι ότι κάποια καλή ψυχή θα βρει αυτά τα αντικείμενα και θα επικοινωνήσει με την ομάδα μου. «Προσφέρω μια ανταμοιβή για την ασφαλή επιστροφή τους. Σας ευχαριστώ με όλη μου την καρδιά».

Η Μαντόνα και η Σαμπρίνα ερμήνευσαν τραγούδια όπως οι επιτυχίες, Vogue και Like A Prayer, μαζί με ένα νέο τραγούδι που φέρεται να προέρχεται από το επερχόμενο άλμπουμ της 67χρονης, Confessions II, κατά τη διάρκεια της συναυλίας της Παρασκευής στο φεστιβάλ στην Καλιφόρνια.