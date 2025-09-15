Μαρίνα Σάττι: Ανακοίνωσε περιοδεία του POP Too στην Ευρώπη

Μετά το πέρας των συναυλιών σε όλη την Ελλάδα και την τεράστια επιτυχία της, η Μαρίνα Σάττι, ετοιμάζεται να μεταφέρει το «POP Tour» στην Ευρώπη.

Η συναυλία της τραγουδίστριας στις αρχές του καλοκαιριού στην Πλατεία Νερού σήμανε την έναρξη της περιοδείας της για το νέο της μουσικό Album «Pop Too», που αποτελεί την συνέχεια του εγχειρήματός της να μπει σε πιο pop μονοπάτια με το Album «P.O.P.» που δημοσίευσε λίγο μετά την συμμετοχή της στην Eurovision.

Η συναυλία της στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία και όπως είπαν πολλοί που βρέθηκαν εκεί ήταν επιπέδου εξωτερικού. Ακολούθησαν συναυλίες κατά τους καλοκαιρινούς μήνες σε όλη την Ελλάδα από την Θεσσαλονίκη μέχρι την Κρήτη.

Τώρα, η αγαπημένη pop καλλιτέχνιδα ετοιμάζεται να μεταφέρει την εκρηκτική της ενέργεια σε σκηνές της Ευρώπης κάνοντας περιοδεία σε Γερμανία, Βέλγιο, Αγγλία και Λουξεμβούργο.

H pop, η balkan trap , τα τσιφτετέλια, η χορωδιακή πολυφωνία και ο ελληνικός στίχος θα ενωθούν ξανά στο πρόσωπο της τολμηρής καλλιτέχνιδας και θα δημιουργήσουν μια μοναδική εμπειρία για εκείνους που θα παρακολουθήσουν συναυλία της στην Ευρώπη.

Οι ημερομηνίες της ευρωπαϊκής περιοδείας

13 Σεπτεμβρίου – Βρυξέλλες, Βέλγιο @ La Madeleine

14 Σεπτεμβρίου – Κολωνία, Γερμανία @ Die Kantine

15 Σεπτεμβρίου – Βερολίνο, Γερμανία @ Festsaal Kreuzberg

16 Σεπτεμβρίου – Φρανκφούρτη, Γερμανία @ Zoom

17 Σεπτεμβρίου – Ες-συρ-Αλζέτ, Λουξεμβούργο @ Kulturfabrik

20 Σεπτεμβρίου – Μάντσεστερ, Ηνωμένο Βασίλειο @ Gorilla

21 Σεπτεμβρίου – Μπέρμιγχαμ, Ηνωμένο Βασίλειο @ Mama Roux’s

22 Σεπτεμβρίου – Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο @ O2 Shepherd’s Bush Empire

Η ανάρτηση της Μαρίνας στο Instagram