H Μαρίνα Σπανού επιστρέφει «σπίτι» της: Το live του καλοκαιριού στην Αθήνα με ελεύθερη είσοδο

Το απόλυτο μουσικό ραντεβού του φετινού καλοκαιριού είναι πλέον γεγονός και η καρδιά της Αθήνας ετοιμάζεται να χτυπήσει σε μελωδικούς ρυθμούς. Η Μαρίνα Σπανού, η φωνή που ταυτίστηκε όσο καμία άλλη με τις πιο όμορφες βόλτες στην πόλη, επιστρέφει εκεί ακριβώς από όπου ξεκίνησαν όλα για να μας χαρίσει μια αξέχαστη βραδιά.

Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων και η Novel Vox μας προσκαλούν την Πέμπτη 28 Μαΐου στις 20:00 στον πεζόδρομο Ερμού και Ασωμάτων στο Θησείο, μόλις δύο λεπτά από τον σταθμό του Μετρό. Πρόκειται για μια επέτειο της πρώτης μας μουσικής γνωριμίας, της ελευθερίας του πεζόδρομου και όλων εκείνων των σούρουπων που ξεκίνησαν το μαγικό της ταξίδι. Για 150 λεπτά, κάτω από τη σκιά της Ακρόπολης, η ατμόσφαιρα θα γεμίσει με νοσταλγία, έρωτα και καλοκαιρινή διάθεση.

Μαρίνα Σπανού

Η είσοδος είναι ελεύθερη, οπότε το μόνο που χρειάζεται να πάρετε μαζί σας είναι η παρέα σας.

Μαζί της:

Κωστής Βήχος | Μπάσο, Ενορχηστρώσεις

Διονύσης Μόρφης | Κιθάρα

Αποστόλης Μπουρνιάς | Κρουστά, Τύμπανα

Γιώργος Κουρέλης | Πλήκτρα

Ηλίας Καρούμπαλης | Ηχοληψία

Αγαπητός Καταξάκης | Ηχοληψία

Μαρία Βενετάκη | Φωτισμοί

Marco Arguello | Φωτογραφία Αφίσας

Άρτεμις Βαλυράκη | Σχεδιασμός Αφίσας

Χρήστος Σπανός | Καλλιτεχνική Επιμέλεια