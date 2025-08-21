Mastodon: Νεκρός σε τροχαίο ο Μπρεντ Χιντς, ιδρυτικό μέλος και κιθαρίστας του συγκροτήματος

Ο πρώην κιθαρίστας της δημοφιλούς heavy metal μπάντας Mastodon, Μπρεντ Χιντς, πέθανε χθες το βράδυ στην Ατλάντα. Το περιστατικό έγινε σήμερα γνωστό από τα μέλη του συγκροτήματος, με ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα.

Ο William Brent Hinds σκοτώθηκε την Τετάρτη το βράδυ σε τροχαίο δυστύχημα ενώ οδηγούσε μια Harley Davidson, όταν ο οδηγός ενός SUV BMW δεν έδωσε προτεραιότητα κατά τη στροφή του στη διασταύρωση των οδών Memorial Drive και Boulevard, σύμφωνα με την αστυνομία.

Το ατύχημα συνέβη γύρω στις 11:35 μ.μ. Το ιατροδικαστικό γραφείο της κομητείας Φούλτον επιβεβαίωσε τον θάνατό του.

Ο 51χρονος ήταν γνωστός για τη συμμετοχή του στο συγκρότημα Mastodon με έδρα την Ατλάντα, το οποίο συνίδρυσε το 2000 μαζί με τον μπασίστα Troy Sanders, τον κιθαρίστα Bill Kelliher και τον ντράμερ Brann Dailor.

Mastodon: Η ανάρτηση του συγκροτήματος

Σε μια ανάρτηση στο Instagram, το ροκ συγκρότημα δήλωσε ότι βρίσκεται σε «κατάσταση ακατανόητης θλίψης και πένθους».

«Είμαστε συντετριμμένοι, σοκαρισμένοι και ακόμα προσπαθούμε να συνειδητοποιήσουμε την απώλεια αυτής της δημιουργικής δύναμης με την οποία μοιραστήκαμε τόσες πολλές επιτυχίες, ορόσημα και τη δημιουργία μουσικής που άγγιξε τις καρδιές τόσων πολλών», ανέφερε η μπάντα. «Οι καρδιές μας είναι με την οικογένεια, τους φίλους και τους θαυμαστές του Brent.

Σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, σας παρακαλούμε να σεβαστείτε την ιδιωτικότητα όλων».

Τον Μάρτιο, σύμφωνα με το Billboard, το συγκρότημα ανακοίνωσε ότι «αποφάσισαν από κοινού να χωρίσουν τους δρόμους τους» με τον Hinds. Ωστόσο, νωρίτερα αυτό το μήνα, ο Hinds δήλωσε ότι απολύθηκε.

Πηγή: atlantanewsfirst.com