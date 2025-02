Με το νέο δίσκο «InSaneSane» η Semeli Tagara δηλώνει ότι είναι εδώ

Τζαζ, ηλεκτρονική και εναλλακτική μουσική είναι όσα συνδυάζει η Semeli δημιουργώντας έναν δικό της ξεχωριστό ήχο από πνευστά, έγχορδα, synthesizers, samples, πιάνο και φωνή.

Γνωστή στο κοινό της indie και της jazz μουσικής για τις εμφανίσεις της με τον Steve Wynn (Dream Syndicate) στη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα, όπως και για τη συμμετοχή της στο αφιέρωμα Bird On A Wire – A Tribute to the Music of Leonard Cohen, ως κύρια ερμηνεύτρια σε μια ομάδα διεθνώς καταξιωμένων μουσικών, σαν τον Κώστα Μαγγίνα και τον David Lynch. Με το προαναφερθέν project πραγματοποίησε συναυλίες σε διαφορετικούς χώρους στην Ελλάδα, όπως το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης και το Skrow Theater στην Αθήνα. Αξίζει να σημειωθεί, πως με παλαιότερο μουσικό της σχήμα είχε ανοίξει συναυλία ως supporting act για τους Calexico.

Η Σεμέλη, στη νέα της προσωπική δισκογραφική δουλειά, μετά τις πρόσφατες κυκλοφορίες των single «The One» & «1, 2, 3»,, μετουσιώνει την πνευματική της ενέργεια, την προσωπική της αναγέννηση και την ανάγκη για σύνδεση, χρησιμοποιώντας ελεύθερα, στοιχεία από όλα τα είδη μουσικής με τα οποία έχει αισθανθεί. Χρησιμοποιώντας ελεύθερα, στοιχεία από όλα τα είδη μουσικής με τα οποία έχει αισθανθεί, όπως η τζαζ, η ηλεκτρονική και η εναλλακτική μουσική, δημιουργώντας έναν δικό της ξεχωριστό ήχο από πνευστά, έγχορδα, synthesizers, samples, πιάνο και φωνή.

Για τις στιγμές που κυριαρχεί η αυτοαμφισβήτηση, για το πως βλέπουμε τον εαυτό μας μέσα από την παράνοια της εποχής ,για τις στιγμές που αφήνουμε τον εαυτό μας να αγκαλιάσει τη μοναδικότητα του και να νιώσει ασφαλής, για όλα αυτά όπως λέει η Selima, είναι το νέο της άλμπουμ.

Θέλοντας να γράψει μία μουσική η οποία να επιλέγει μια άλλη μάτια στην ουσία και την φύση των πραγμάτων, που να επιτρέπει στην αλήθεια στον ευάλωτο και, συγχρόνως γενναίο εαυτό μας να ονειρεύεται αλλά και να δημιουργεί εκ νέου τον κόσμο με διάθεση ομορφιάς είναι το άλμπουμ InsaneSane.

Το άλμπουμ αποτελείται από 10 τραγούδια με στίχο αγγλόφωνο και απέριττο και με μελωδίες αυθόρμητες, και συναισθηματικά φορτισμένες η νέα οπτική γλώσσα για το single 1, 2, 3, εξερευνά τον διάλογο που αναπτύσουν μεταξύ τους οι αφαιρετικές εικόνες, χρωματικά και μορφολογικά.

