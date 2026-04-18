Μετά θάνατον παράνοια για τον Μπομπ Μάρλεϊ: Πόσο πουλήθηκε μια τζίβα του

Πάνε 45 χρόνια από το θάνατο του θρύλου της ρέγκε, Μπομπ Μάρλεϊ, ο οποίος είναι σαν να μην έφυγε ποτέ από κοντά μας. Το άλμπουμ Legend, που κυκλοφόρησε το 1984, σπάει το ένα ρεκόρ πωλήσεων μετά το άλλο.

Το One Love ανακηρύχθηκε τραγούδι του αιώνα από το BBC το 2000, ενώ του απονεμήθηκε μετά θάνατον βραβείο Grammy, πατημασιά στο Hollywood Walk Of Fame (μη μας ρωτάτε ποιός πάτησε εκ μέρους του μακαρίτη) και στο πέρασμα των ετών, η οικογένεια του γιόρτασε τον ουμανισμό και τη γνήσια αγάπη που πρέσβευε η μουσική του, με αμέτρητα αφιερώματα και φεστιβάλ ανά τον κόσμο.

Φτάνοντας στο Σήμερα

Σε μια εποχή που οι Wailers, το συγκρότημα του Μπομπ Μάρλεϊ, ετοιμάζονται για μια περιοδεία για να γιορτάσουν τα 50 χρόνια της δημιουργικής τους πορείας και ο αστικος μύθος πως η CIA ήθελε να εξολοθρεύσει τον θρύλο της ρέγκε, έχει ακόμα ζωή μέσα του (σ.σ. ο Snoop Dogg είναι ο πιο φανατικός υποστηρικτής της θεωρίας), κάτι ακόμα πιο σουρεαλιστικό συνέβη; μια τζίβα του Μπομπ Μάρλεϊ, βγήκε σε δημοπρασία, με τιμή εκκίνησης τις 5.000 βρετανικές λίρες.

Η συγκεκριμένη τούφα μαλλιών κόπηκε από το σκαλπ του τραγουδιστή, κατά τη διάρκεια εμφάνισης του στην εκπομπή Top Of the Pops, το 1978, από μια νεαρή φαν, που είχε τρυπώσει στα παρασκήνια. Η δημοπρασία ολοκληρώνεται στις 9 Απριλίου και υπολογίζεται η θρυλική τζίβα να πωληθεί για τουλάχιστον 25.000 δολάρια.

Στην ίδια διοργάνωση, βγαίνει στο σφυρί και η Μπέντλεϊ που εμφανίστηκε στο θρυλικό βίντεο κλιπ του Smells Like Teen Spirit των Nirvana. Με επιεικείς προβλέψεις, θα δοθεί σε όποιον διαθέσει ένα εκατομμύριο λίρες τουλάχιστον. Ακόμα κι αν δεν λειτουργούν τα φρένα.