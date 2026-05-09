Metallica με άρωμα Ελλάδας: Η στιγμή που παίζουν στη σκηνή το συρτάκι του Ζορμπά

Ρίγη ενθουσιασμού στο ΟΑΚΑ με Ζορμπά και Τρύπες από τους Metallica. Tίμησαν την ελληνική μουσική και γνώρισαν την απόλυτη αποθέωση στο ΟΑΚΑ.

Συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ | Youtube.com/ Stelios F
Μία από τις πιο συγκινητικές και απρόσμενες στιγμές της βραδιάς χάρισαν οι Metallica στο κατάμεστο ΟΑΚΑ, όταν ενσωμάτωσαν στο σόου τους έντονο ελληνικό χρώμα.

Ο Robert Trujillo και ο Kirk Hammett ερμήνευσαν το θρυλικό θέμα του Zorba the Greek, αλλά και απόσπασμα από το «Δεν Χωράς Πουθενά» των Τρύπες, ξεσηκώνοντας το κοινό.

Οι περισσότεροι από 70.000 θεατές ξέσπασαν σε παρατεταμένο χειροκρότημα και επευφημίες, σε μια στιγμή που ένωσε τη διεθνή metal σκηνή με δύο εμβληματικά σύμβολα της ελληνικής μουσικής.

 

