Moby, Nick Cave και Pet Shop Boys σε πακέτο: Οι νέες προσφορές του Release Athens 2026

Τα εισιτήρια για την πολυαναμενόμενη βραδιά με τους Moby, Garbage και Pale Blue Eyes στο Release Athens 2026 διατίθενται πλέον μέσα από συνδυαστικά εισιτήρια διημέρου και τριημέρου.

Έτσι, υπάρχει ακόμη τρόπος να βρεθείς εκεί, εξασφαλίζοντας παράλληλα προνομιακή τιμή για μερικές από τις πιο σημαντικές live εμφανίσεις του φετινού καλοκαιριού.

Οι διαθέσιμες συνδυαστικές προσφορές είναι περιορισμένες και περιλαμβάνουν:

Διήμερο εισιτήριο

Moby, Garbage, Pale Blue Eyes στις 1 Ιουλίου

Nick Cave & The Bad Seeds, Baxter Dury, Anna von Hausswolff στις 24 Ιουνίου

στην τιμή των 118€ αντί 143€.

Τριήμερο εισιτήριο

Moby, Garbage, Pale Blue Eyes στις 1 Ιουλίου

Nick Cave & The Bad Seeds, Baxter Dury, Anna von Hausswolff στις 24 Ιουνίου

στις Pet Shop Boys & more TBA στις 27 Ιουνίου

στην τιμή των 165€ αντί 206€.

Οι προσφορές ισχύουν για περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων.

Περισσότερες πληροφορίες και αγορά εισιτηρίων:

https://www.releaseathens.gr/prosfores/