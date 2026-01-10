Μπρούνο Μαρς : Νέο σόλο άλμπουμ και περιοδεία από τον Απρίλιο - Πότε έρχεται στην Ευρώπη

Εξάμηνη περιοδεία σε δύο ηπείρους ετοιμάζεται να κάνει ο Μπρούνο Μαρς από τον Απρίλιο του 2026, αφού ανακοίνωσε την κυκλοφορία του πρώτου του σόλο άλμπουμ μετά από μια δεκαετία, «The Romantic», στις 27 Φεβρουαρίου.

Η περιοδεία «The Romantic Tour» είναι παραγωγή της Live Nation και περιλαμβάνει 40 συναυλίες σε όλη τη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο

Η πρώτη συναυλία του διάσημου ποπ τραγουδιστή πρόκειται να πραγματοποιηθεί στις 10 Απριλίου στο Λας Βέγκας και θα ακολουθήσουν εμφανίσεις του σε στάδια στο Τορόντο, το Λονδίνο, το Νιου Τζέρσεϊ και το Λος Άντζελες.

Μαζί με τον Μαρς σε όλες τις συναυλίες θα είναι ο συνεργάτης του από τους Silk Sonic, Anderson .Paak, ως DJ Pee .Wee ενώ ανάμεσα στους καλλιτέχνες που θα ανοίγουν τις συναυλίες είναι οι Victoria Monét, Raye και Leon Thomas.

Αν και το «The Romantic» που κυκλοφορεί στις 27 Φεβρουαρίου από την Atlantic Records είναι το πρώτο σόλο άλμπουμ του τραγουδιστή από το «24K Magic» του 2016, δεν εξαφανίστε από τα φώτα της δημοσιότητας.

Κυκλοφόρησε το επιτυχημένο project της δεκαετίας του '70, Silk Sonic, με τον Paak, το 2022, καθώς και τις επιτυχίες του 2024, «Die With a Smile» με τη Lady Gaga και «APT.» με τη Rosé.