Ο Εθισμός live στο γήπεδο TAE KWON DO και λίγα μόνο εισιτήρια απομένουν

Η χρονιά που μας πέρασε ήταν ανατρεπτική, συγκινητική και γεμάτη εκπλήξεις. Ένας νέος δίσκος, μια δυνατή ομάδα, δύο μεγάλες συναυλίες στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, συμμετοχές σε φεστιβάλ και tour σε διάφορα μέρη της Ελλάδας. Κάπως έτσι, ένα χρόνο μετά έρχεται ο επίλογος του MILLENNIALS TOUR.

Το τελευταίο Σάββατο του Μαρτίου και μερικές ημέρες μετά την κυκλοφορία του τελευταίου του single "4 My People" ο Εθισμός έρχεται ζωντανά στο γήπεδο TAE KWON DO με τον Melow on decks και το τελευταίο του προσωπικό άλμπουμ MILLENIALS (2024).

INFO



MILLENNIALS - Ο ΕΠΙΛΟΓΟΣ



ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ



ΑΘΗΝΑ - ΓΗΠΕΔΟ TAE KWON DO



On Decks - Melow



Προπώληση

Hard Copy Tickets:

Skra (Πατησίων & Σκρα 337, Αθήνα)

Monsterville (Αγίας Ειρήνης 13, Μοναστηράκι)

Η Βρωμιάρα (Λεωφ. Παναγή Τσαλδάρη 16, Περιστέρι)

Potato King (Αγίου Φιλίππου 7, Αθήνα)

Sorry Mom Taproom (Ελβετίας 21, Αγία Παρασκευή)