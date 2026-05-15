Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη για μια μεγάλη συναυλία στο Θέατρο Γης

Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη τη Δευτέρα 8 Ιουνίου, για μία μεγάλη συναυλία στο Θέατρο Γης.

Με τραγούδια που έχουν αγαπηθεί βαθιά από το κοινό, ξεχωριστές στιγμές από τη δισκογραφία του, αλλά και νέο υλικό που ετοιμάζει σε συνεργασία με τον Θανάση Παπακωνσταντίνου, ο Γιάννης Χαρούλης έρχεται για μια βραδιά γεμάτη συναίσθημα, ένταση και μουσικές που ενώνουν.

Μαζί του στη σκηνή οι μουσικοί:

Λευτέρης Ανδριώτης – λύρα

Γιώργος Δούσος – πνευστά

Βασίλης Νησσόπουλος – μπάσο

Σωτήρης Μαυρονάσιος – τύμπανα

Αλέκος Βουλγαράκης – κιθάρα

Γιώργος Αγγελάκης – τρομπόνι

Τάσος Βαλκάνης – τρομπέτα

