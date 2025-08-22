«Ο Μίκης Θεοδωράκης μέσα από τα μάτια των νέων» - Συνεχίζονται οι παραστάσεις

Με μεγάλη επιτυχία συνεχίζονται οι μουσικοθεατρικές παραστάσεις της Νεολαίας του Μίκη Θεοδωράκη που γίνονται με αφορμή και προς τιμήν της συμπλήρωσης των 100 χρόνων από τη γέννηση του σπουδαίου μουσικοσυνθέτη.

Επόμενη στάση του συγκεκριμένου εγχειρήματος στο Δασύλλιο Ελάτειας, στη Φθιώτιδα, το ερχόμενο Σάββατο 30 Αυγούστου.

«Τέσσερα χρόνια μετά την πρώτη μας παράσταση και μετά τις επιτυχημένες μας παραστάσεις πέρσυ το καλοκαίρι σε διάφορους Δήμους της Αθήνας αλλά και εκτός Αττικής οι νέοι συνεχίζουμε να αγκαλιάζουμε το έργο του μεγάλου Έλληνα Μουσουργού Μίκη Θεοδωράκη και ταξιδεύουμε όλοι μαζί παρέα στον μουσικό γαλαξία του Μίκη Θεοδωράκη με οδηγό τα τραγούδια, τις μουσικές και τα λόγια του μεγάλου μας συνθέτη δραματοποιημένα σε μια μουσικοθεατρική παράσταση.

Μιλάμε για όσα μας απασχολούν, συνδέοντας το χθες με το σήμερα.Για να μπορέσουμε να σηκωθούμε λίγο ψηλότερα ως άνθρωποι και ως κοινωνία» αναφέρει το δελτίο Τύπου της Νεολαίας.

Η τιμή για την είσοδο στο χώρο που θα δοθεί η παράσταση έχει οριστεί στα 5 ευρώ και ώρα έναρξης στις 9 μμ.

Συντελεστές:

Καλλιτεχνική επιμέλεια – Σκηνοθεσία: Μαρινέλης Αλέξης

Μουσική επιμέλεια: Κράββαρης Σπύρος - Καρανάσιος Παναγιώτης

Συμμετέχουν:

Οι μουσικοί:

Εύα Χέλμη - Αρμόνιο

Λουκάς Μποράκης- Κλασική κιθάρα - Μπάσο φλογέρα - Κρουστά

Σπύρος Κράββαρης- Μπουζούκι

Παναγιώτης Γιαλούρης- Μπουζούκι

Παναγιώτης Καρανάσιος - Λαϊκή κιθάρα - Μαντολίνο

Κορνηλία Σπίγγου : Ακουστική κιθάρα

Οι ερμηνευτές:

Μαρία Ξένου

Αλέξανδρος Ολύμπιος

Οι ηθοποιοί:

Αλέξης Μαρινέλης

Μαρία Πριτσιόλα

Ελένη Δημητροπούλου

Ακούγεται το ποίημα της Ολυμπίας Πράπα και το σημείωμα της Ιωάννας Κολοβού.

Υπεύθυνος ομάδας: Μαρινέλης Αλέξης.