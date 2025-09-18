Οι Iron Maiden στην Ελλάδα: Ανακοινώθηκε συναυλία τους τον Μάιο στο ΟΑΚΑ

Οι Iron Maiden επιστρέφουν στην Ελλάδα τον Μάιο με μία μοναδική συναυλία στο ΟΑΚΑ, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια επί σκηνής.

Η συναυλία στην Ελλάδα έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 23 Μαΐου ενώ η πώληση των εισιτηρίων ξεκινά στις τις 22 Σεπτεμβρίου.

Οι Iron Maiden ανακοίνωσαν τις πρώτες ημερομηνίες του φετινού ευρωπαϊκού τους τουρ, συμπεριλαμβάνοντας και την Ελλάδα ως μία από τις στάσεις τους.

Με ένα setlist από όλα τα iconic album των πρώτων δεκαετιών της καριέρας τους, το συγκρότημα ετοιμάζει ανεπανάληπτο σόου που δεν πρέπει να χάσεις!

Ο Steve Harris, μπασίστας του συγκροτήματος δήλωσε:

«Όλοι μας αγαπάμε πολύ την περιοδεία RUN FOR YOUR LIVES. Οι οπαδοί ήταν καταπληκτικοί, το set list είναι τέλειο για την 50ή επέτειο.

«Το show είναι πιθανότατα το καλύτερό μας μέχρι σήμερα και η ζήτηση για εισιτήρια ήταν απίστευτη, με σχεδόν παντού sold out και συνολικά πάνω από ένα εκατομμύριο θεατές. Έτσι, όλοι σκεφτήκαμε ότι θα έπρεπε να παίξουμε μερικές ακόμα συναυλίες στην Ευρώπη πριν κατευθυνθούμε σε άλλα μέρη του κόσμου αργότερα μέσα στη χρονιά», συμπλήρωσε.

«Φυσικά ο Simon Dawson θα είναι ξανά μαζί μας στη θέση του ντράμερ, και τόσο εκείνος όσο και όλη η μπάντα θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους οπαδούς μας για την υπέροχη υποδοχή που του δώσατε στο πρώτο σκέλος», τόνισε στους fans.

«Πάντα απολαμβάναμε να παίζουμε σε φεστιβάλ, ειδικά καθώς έχουμε την ευκαιρία να παίξουμε σε κοινό που δεν είναι αποκλειστικά για εμάς, και αγαπάμε αυτή την πρόκληση! Έτσι αποφασίσαμε να επισκεφθούμε όσα περισσότερα σπουδαία Metal φεστιβάλ μπορούσαμε κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.»

«Επιπλέον, θα παίξουμε και σε στάδια σε Ελλάδα, Ρουμανία, Σλοβακία και Βουλγαρία, όπου δεν παίξαμε φέτος και όπου πάντα αγαπάμε να παίζουμε μπροστά στους παθιασμένους μας φανς», ανέφερε.

Οι ημερομηνίες για την ευρωπαϊκή περιοδεία «RUN FOR YOUR LIVES»

ΜΑΙΟΣ 2026

23 Αθήνα, ΕΛΛΑΔΑ – ΟΑΚΑ

26 Σόφια, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ – Vasil Levski Stadium

28 Βουκουρέστι, ΡΟΥΜΑΝΙΑ – Arena Națională

30 Μπρατισλάβα, ΣΛΟΒΑΚΙΑ – Národný Futbalový Štadión

ΙΟΥΝΙΟΣ 2026

02 Αννόβερο, ΓΕΡΜΑΝΙΑ – Heinz von Heiden Arena

10 Άμστερνταμ, ΟΛΛΑΝΔΙΑ – Ziggo Dome

17 Μιλάνο, ΙΤΑΛΙΑ – San Siro Stadium

22 Παρίσι, ΓΑΛΛΙΑ – Paris La Défense Arena

28 Λυών - Décines, ΓΑΛΛΙΑ – Groupama Stadium

ΙΟΥΛΙΟΣ 2026

07 Λισαβόνα, ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ – Estádio da Luz

11 Ηνωμένο Βασίλειο Headline Show – Λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν