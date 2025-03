Οι Nightstalker έβγαλαν νέο δίσκο και ανακοίνωσαν συναυλίες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Μετά από περισσότερες από δύο δεκαετίες που κυριάρχησαν στη σκηνή του underground, οι Nightstalker επιστρέφουν με το πιο τολμηρό άλμπουμ τους μέχρι τώρα: "Return From The Point of No Return". Περισσότερο από μια συνέχεια της καριέρας τους, αυτό το έβδομο στούντιο άλμπουμ είναι η στιγμή που υπερβαίνουν ό,τι έχουν πετύχει στην τριαντάχρονη ιστορία τους.

Παράλληλα με την κυκλοφορία του άλμπουμ, οι Nightstalker παρουσιάζουν και το νέο τους video clip για το ομώνυμο τραγούδι, βασισμένο σε μια ιδέα της ίδιας της μπάντας, με πρωταγωνιστή τον Τάκη Καπαρίδη, ψυχή του An Club!

Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν στα M.B.S. Studios και το School of Callisthenics, από τον Bob Κατσιώνη, που επιμελήθηκε και το μοντάζ, και τον Αλέξανδρο Χαριτάκη, ενώ το lighting design ανέλαβε ο Νίκος Κοντιζάς.

Στο "Return From The Point of No Return", ο χαρακτηριστικός ήχος των Nightstalker με τα τραχιά και βαριά blues riffs και τους υπνωτιστικούς ρυθμούς, επισφραγισμένος από τα επιβλητικά φωνητικά του θρυλικού frontman Argy, γίνεται πιο βαθύς, πιο σκοτεινός και πιο επεκτατικός.

Είναι ένα άλμπουμ που μιλά στην ψυχή όσο δυνατά χτυπά το σώμα. Μόλις η φλογερή έναρξη, γεμάτη εκρηκτικά, του ύμνου "Dust" ανάψει φωτιά στα ηχεία σας, ετοιμαστείτε για μια επική διαδρομή.

Από τις στιγμές συντριπτικής έντασης, που καθορίζονται από τον δυναμικό παλμό του rock 'n' roll των Nightstalker, έως την αργά αναπτυσσόμενη, γεμάτη ένταση ατμόσφαιρα, κάθε τραγούδι σας οδηγεί σε ένα ταξίδι στη σκοτεινή πλευρά της ζωής

Οι ιστορίες που αφηγείται το άλμπουμ δεν αφορούν μόνο την υπέρβαση των ορίων, αλλά και τη βαθιά αντιπαράθεση με το κενό. Αυτό το νέο άλμπουμ είναι μια ξεκάθαρη δήλωση της πρόθεσης τους: οι Nightstalker δεν βρίσκονται εδώ για να ακολουθήσουν τάσεις, καθώς οι ίδιοι έχουν χαράξει τον δρόμο για μια ολόκληρη γενιά Ελλήνων stoner rockers. Κάθε στοιχείο αυτού του άλμπουμ μοιάζει με μια ηλεκτρισμένη πρόσκληση σε δράση, καλώντας τους fans να σηκώσουν τις γροθιές τους στον αέρα, ενωμένοι.

Το "Return From The Point of No Return" αποτελεί έναν θρίαμβο του heavy rock και μια αδιάψευστη απόδειξη της κληρονομιάς τους.

Το άλμπουμ κυκλοφορεί από την Heavy Psych Sounds και είναι διαθέσιμο σε διάφορες εκδόσεις βινυλίου, σε CD digipack και ψηφιακά.

Οι Nightstalker ξεκίνησαν την ευρωπαϊκή τους περιοδεία, η οποία περιλαμβάνει πάνω από 20 σταθμούς, με αφορμή την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ. Την Παρασκευή 11 Απριλίου στο Gagarin 205 (Αθήνα) και την Παρασκευή 9 Μαΐου στο Principal Club Theater (Θεσσαλονίκη), η μπάντα θα ολοκληρώσει την περιοδεία με δύο εκρηκτικές συναυλίες, εντός έδρας!

Η προπώληση έχει ξεκινήσει!

Παρασκευή 11 Απριλίου @ Gagarin 205 (Αθήνα)

https://cometogether.live/event/2328/nightstalker-presenting-live-new-album

Παρασκευή 9 Μαΐου @ Principal Club Theater (Θεσσαλονίκη)

https://www.more.com/gr-el/tickets/music/nightstalker-2