Oι Police στην Αθήνα: Όταν ο Στινγκ γκάζωνε τη μηχανή του στον Κεραμεικό

To στίγμα της χούντας είχε αφήσει το αποτύπωμα του και σε ένα χώρο που λίγοι μπορούσαν να φανταστούν: η χώρα μας είχε εκτεθεί ανεπανόρθωτα και στη διεθνή μουσική βιομηχανία, καθώς η βία των αστυνομικών ήταν αυτή που είχε διακόψει συναυλία των Rolling Stones το 1967 στην Αθήνα.

Στην Μεταπολίτευση και μετά τη διοργάνωση του (ανεκδιήγητου) «ελληνικού Γούντστοκ», όπου οι Socrates έπαιξαν support σε κάποιους παντελώς άγνωστους Middle Of The Road και μετά την μέτριας αποδοχής εμφάνιση του Cat Stevens (1976) με 200 τυχερούς θεατές, το 1980 γίνεται επιτέλους μια μεγάλη συναυλία: οι Police, το σχήμα των Στινγκ, Άντι Σάμερς, Στίουαρτ Κόπλαντ, ανακοίνωσε τον ερχομό του στην Αθήνα για μια συναυλία.

Την 30ή Μαρτίου, στο γήπεδο του Σπόρτινγκ και το εισιτήριο κόστιζε 350 δραχμές. Ο θρύλος λέει ότι αρκετοί από τους θεατές πήραν τη τύχη στα χέρια τους και μπήκαν στο χώρο της διεξαγωγής, με το Old school σύστημα του τζαμπατζή.

Υπήρξαν και «σελέμπριτι» θαμώνες

Νικόλας Άσιμος στο μικρόφωνο!

Αλλά και ένα μίνι ντοκιμαντέρ όσων συνέβησαν στον ερχομό των Police στην Αθήνα

Φαίνεται ο Στινγκ να βολτάρει στο κέντρο της Αθήνας με τη μηχανή του, αλλά και εκατοντάδες «διψασμένοι» που είχαν μαζευτεί για να υποδεχτούν το συγκρότημα.

Η μαρτυρία του Μίλτου Καρατζά

Ένας άνθρωπος που έχει ζήσει πέντε δεκαετίες ελληνικής δισκογραφίας, ήταν εκεί, στο νέο ξεκίνημα των ροκ συναυλιών στην Ελλάδα.

«Εδώ με τον Sting και τους Police το 1980 στην Αθηνα. Η ιστορια έχει ως εξής: Στις 17 Απριλιου 1967, οι Rolling Stones εμφανιζονταν στο γηπεδο της Λωφόρου Αλεξανδρας, και στο τέλος εφαγαν ξύλο απο την αστυνομια. Μετα απο αυτη την απιστευτη απρεπεια, όλοι οι οργανισμοι της μουσικής εθεσαν την Ελλαδα σε εμπαργκο και δεν επετρεπαν τους τραγουδιστες και τα γκρουπ να παιζουν στην Ελλαδα.

Εγώ ήμουν στην συναυλια και ήμουν εξαλλος!

Απο το 1974 που μπηκα στην μουσική βιομηχανία, δεν μπορουσα να μη σκεφτομαι αυτο το ρεζιλίκι και εψαχνα συνεχεια να βρω τροπο να ακυρωσουμε το εμπαργκο.

Το 1979 ήμουν στο Λονδίνο στην μικρή, αλλα υπεροχη εταιρεια Α&Μ που είχε πολυ καλα συγκροτηματα, οπως οι SUPERTRAMP, STYX, POLICE και πολλους αλλους…

Ήμουν πολυ φίλος με τον Διευθυντή Ευρωπης της Α&Μ Europe, τον Marcus Bicknell και του ελεγα ποσο μας ενοχλεί το εμπαργκο. Την επομενη ημερα που ήμουν στο γραφειο του ηρθαν οι THE POLICE, και καποια στιγμή με φωναξε στο γραφειο του, μου τους σύστησε και μου ζήτησε να τους πω για το εμπαργκο. Τα ειπα και βγηκα απο το γραφειο. Σε μισή ωρα με ξαναφωναξαν και μου ειπε ο Sting οτι λυπουντσι για την Ελλαδα και οτι γουστατουν να έρθουν στην Αθηνα για μια συναυλια, για να σπασουν το εμπαργκο, και μαλιστα … τζαμπα.

Ηρθαν λοιπον το 1980 και έγινε χαμος στις δυο συναυλιες που τελικα εκσναν στο γηπεδο του Σπορτινγκ. Aπο τότε το προβλημα λύθηκε, και πρεπει να ομολογήσω οτι vοιωθω υπερηφσνος που καταφερα να τους φέρω για την πρωτη συναυλια μετα απο 13 χρονια!

Thank you POLICE!»