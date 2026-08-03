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«Oι συμφωνίες έχουν έναρξη και λήξη» - Η Panic Records απαντά στο Romeo για την Λιόλιου

Επίσημη απάντηση στην ανακοίνωση του Romeo για την Κατερίνα Λιόλιου, έδωσε η Panic Records, διαψεύδοντας τις κατηγορίες του νυχτερινού κέντρου.

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Κατερίνα Λιόλιου
Κατερίνα Λιόλιου | Panik Platinum
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Τέλος στον ντόρο που έχει δημιουργηθεί στα social media, μετά την ανακοίνωση του Romeo, του νυχτερινού κέντρου που συνεργαζόταν με την Κατερίνα Λιόλιου, ότι η τραγουδίστρια είχε αντιεπαγγελματική συμπεριφορά, έβαλε η δισκογραφική εταιρεία Panik Records δίνοντας τη δική της απάντηση.

Η δισκογραφική εταιρεία, η οποία εκπροσωπεί την Κατερίνα Λιόλιου απάντησε επίσημα στην ανακοίνωση του Romeo, διαψεύδοντάς τις κατηγορίες, μέσω του Instagram.

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H Panik τόνισε ότι η τραγουδίστρια τήρησε στο ακέραιο κάθε συμφωνημένη υποχρέωσή της, με συνέπεια και σεβασμό απέναντι στην επιχείρηση, στους εργαζομένους και στο κοινό.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της Panic Records:

«Με αφορμή τη σημερινή ανακοίνωση του Romeo, διευκρινίζουμε ότι η συνεργασία για το συγκεκριμένο καλλιτεχνικό πρόγραμμα είχε συμφωνηθεί εγγράφως να διαρκέσει από τις 17 Απριλίου έως και τις 25 Ιουλίου 2026 και υλοποιήθηκε ακριβώς όπως είχε συμφωνηθεί.

Οποιαδήποτε αναφορά σε δήθεν συμφωνημένη διάρκεια της συνεργασίας έως τον Ιανουάριο του 2027 είναι αβάσιμη και ψευδής.

ανακοίνωση Panic Records για Λιόλιου
Instagram / @panic_entertainment_group

Η Κατερίνα Λιόλιου τήρησε στο ακέραιο κάθε συμφωνημένη υποχρέωσή της, με συνέπεια και σεβασμό απέναντι στην επιχείρηση, στους εργαζομένους και στο κοινό. Η επαγγελματική της ηθική έχει αποδειχθεί έμπρακτα σε όλη την πορεία της και οποιοσδήποτε αντίθετος υπαινιγμός είναι αβάσιμος και προσβλητικός.

Η σεζόν ολοκληρώθηκε με τεράστια καλλιτεχνική και εμπορική επιτυχία, για την οποία ευχαριστούμε όλους τους συντελεστές και το κοινό.

Η Panik Records δεν επιθυμεί δημόσια αντιπαράθεση. Οφείλει, όμως, να αποκαθιστά την αλήθεια όταν θίγονται η εταιρεία και οι συνεργάτες της.

Oι συμφωνίες είναι σαφείς: έχουν συγκεκριμένη έναρξη και λήξη. Καταγράφονται και τηρούνται. Δεν αλλάζουν, ούτε ερμηνεύονται εκ των υστέρων».

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