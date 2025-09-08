Οργισμένη ανάρτηση από τον Άκη Δείξιμο: Αποκλείστηκε από τη συναυλία για τον Μπιθικώτση

Το παρασκήνιο για τη μη συμμετοχή του τελικά στη συναυλία για τον Γρηγόρη Μπιθικώτση στο Καλλιμάρμαρο, παρέθεσε ο Άκης Δείξιμος, μέσω οργισμένης ανάρτησης στα media. Μάλιστα έκανε λόγο για «ντροπή»!

Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025 στο Καλλιμάρμαρο, στην οποία αρχικά θα βρισκόταν και ο αδελφός του Κώστα Δόξα.

Η παρ΄ολίγον συνεργασία όμως πέρασε από πολλά κύματα και τελικά δεν θα υπάρξει.

Διαβάστε επίσης: Ο σερ Γρηγόρης Μπιθικώτσης και η σχέση πάθους με τον Μίκη Θεοδωράκη

Όπως εξήγησε, δέχτηκε αρχικά τηλεφώνημα για να λάβει μέρος ως δεύτερη φωνή. Αρνήθηκε όμως λέγοντας πως δεν το κάνει πλέον αυτό, οπότε του έγινε νέα πρόταση να τραγουδήσει κανονικά, την οποία δέχτηκε με χαρά.

Όταν κυκλοφόρησε η αφίσα της συναυλίας με τα ονόματα των καλλιτεχνών, εκείνος εμφανιζόταν απλώς στη γενική αναφορά «και άλλοι». Το γεγονός αυτό τον ενόχλησε, καθώς αισθάνθηκε ότι η συμμετοχή του δεν αναγνωρίστηκε ισότιμα.

Στη συνέχεια, όπως αποκάλυψε ο ίδιος, δέχτηκε νέο τηλεφώνημα όπου του ανακοινώθηκε ότι τελικά δεν θα τραγουδήσει αλλά θα περιοριστεί ξανά σε «δεύτερες φωνές».

Αυτό στάθηκε αφορμή για το ξέσπασμά του. «Δε θα βρίσκομαι λοιπόν στο Καλλιμάρμαρο… Εύχομαι κάποια στιγμή να γίνω καλός τραγουδιστής και να με πάρουν… Ντροπή…» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι συμμετέχοντες στη συναυλία για τον Γρηγόρη Μπιθικώτση

Η μεγάλη συναυλία στο Καλλιμάρμαρο τιμά τον Γρηγόρη Μπιθικώτση και θα συμμετάσχουν οι: Θέμης Αδαμαντίδης, Μελίνα Ασλανίδου, Πέτρος Γαϊτάνος, Πέγκυ Ζήνα, Γιάννης Ζουγανέλης, Γιάννης Κότσιρας, Κώστας Μακεδόνας, Ρένα Μόρφη, Δημήτρης Μπάσης, Γιάννης Μπέζος, Γρηγόρης Μπιθικώτσης, Πίτσα Παπαδοπούλου, Αντώνης Ρέμος, Στέλιος Ρόκκος, Ηρώ Σαΐα, Μάριος Φραγκούλης, Κώστας Χατζής.

