Panik Records: Για 4η συνεχόμενη χρονιά στο No 1 του ετήσιου ραδιοφωνικού airplay

Η Panik Records επιβεβαιώνει για ακόμα μια φορά την ηγετική της θέση στην ελληνική μουσική, καθώς για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά κατέκτησε το no1 στο ετήσιο ραδιοφωνικό airplay. Μάλιστα, εκτός των άλλων, οι καλλιτέχνες και τα τραγούδια της φιγουράρουν σε 8 θέσεις του Top 10, μεταξύ των οποίων και οι τρεις πρώτες.

Σύμφωνα με το ετήσιο ελληνικό IFPI Top200 Airplay Chart by MediaInspector για το 2025, η Panik, η κορυφαία αμιγώς ελληνική δισκογραφική εταιρεία, βρέθηκε στην πρώτη θέση με ποσοστό 40,3% στο chart share με διαφορά σχεδόν 14 μονάδων πάνω από τον ανταγωνισμό.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του 2025 η Panik ήταν no1 στο ραδιοφωνικού airplay για 48 από τις συνολικά 52 εβδομάδες της χρονιάς, ενώ έχει 80 τραγούδια στο Top 200.

Στις πρώτες τρεις θέσεις του ετήσιου airplay βρέθηκαν η Άννα Βίσση με το «Σε Περίπτωση Που», η Ελένη Φουρέιρα & ο Χρήστος Μάστορας με το ντουέτο «Μπορώ Κι Εγώ» και ο Κωνσταντίνος Αργυρός με το «Αχ Καρδιά Μου».

Ταυτόχρονα, η Panik κατέκτησε και άλλες 5 θέσεις στο top10 της χρονιάς, με τους εξής καλλιτέχνες και τραγούδια: Γιώργος Σαμπάνης - «Αν Δεν Έρθεις Εσύ» και «Απ’ Τον Ουρανό», Άννα Βίσση - «Sandre» και «Όλα Για Όλα» και Μιχάλης Χατζηγιάννης & Χρήστος Μάστορας - «Χόρεψε».

Η οικογένεια της Panik ευχαριστεί για την αγάπη και την υποστήριξη και υπόσχεται ότι μαζί με τους καλλιτέχνες της θα χαρίσουν μεγάλα hits και συναρπαστικές μουσικές στιγμές και το 2026!