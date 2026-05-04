Polis Ensemble και Haig Yazdjian στο Θέατρο Δόρα Στράτου: Ένα μουσικό ταξίδι από τη Μεσόγειο στον Καύκασο

Το Polis Ensemble συναντά τον διεθνούς φήμης Αρμένιο καλλιτέχνη Haig Yazdjian σε μια ιδιαίτερη μουσική σύμπραξη την Τρίτη 23 Ιουνίου, στο Θέατρο «Δόρα Στράτου». Η συλλογική ηχητική ταυτότητα του σχήματος που ιδρύθηκε στην Αθήνα πριν από δεκαπέντε χρόνια, συναντά τη δεξιοτεχνία και τη δημιουργική φαντασία του Yazdjian, διαμορφώνοντας ένα ζωντανό πεδίο μουσικής συνύπαρξης όπου η μνήμη της παράδοσης μετασχηματίζεται σε νέα καλλιτεχνική έκφραση.

Η συναυλία αντλεί έμπνευση από τον διαχρονικό πολιτισμικό διάλογο μεταξύ των λαών της Μεσογείου, των Βαλκανίων, του Καυκάσου και της Βόρειας Αφρικής. Μέσα από τους ήχους των μουσικών οργάνων που διαμορφώθηκαν και εξελίχθηκαν σε αυτές τις περιοχές αναδεικνύονται οι ρυθμοί και οι μελωδίες που συνδέουν διαφορετικές κοινότητες σε ένα κοινό πολιτισμικό τοπίο. Παρά τις γεωγραφικές και ιστορικές αποστάσεις, οι επιτελεστικοί κώδικες των κοινωνιών αυτών συναντώνται σε έναν κοινό ανθρωπολογικό τόπο, όπου η μνήμη, το συναίσθημα και η συλλογικότητα εκφράζονται μέσα από συγγενείς μουσικές πρακτικές.

Γεννημένος στη Συρία από αρμενική οικογένεια και εγκατεστημένος στην Ελλάδα από τη δεκαετία του 1980, ο Yazdjian αποτελεί μία από τις σημαντικότερες μορφές της σύγχρονης world music, συνδυάζοντας δημιουργικά την έκφραση της Ανατολής με σύγχρονες μουσικές επιρροές. Στο επίκεντρο της συνάντησης βρίσκεται η συνύπαρξη διαφορετικών μουσικών αισθητικών, η ανάδειξη του αυτοσχεδιασμού ως βασικού στοιχείου της μουσικής πράξης και η σύγχρονη δημιουργία που αντλεί την αφετηρία της από τις «παραδοσιακές» μουσικές πρακτικές.

Το Polis Ensemble ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 2011 (αρχικά ως Ορχήστρα Ανατολικής Μουσικής «Πόλις») στην Αθήνα. Η λέξη «πόλις» προσπαθεί να φωτογραφίσει τις πόλεις της Ανατολικής Μεσογείου, η παράδοση της οποίας ποτέ δεν έπαψε να εμπνέει τα μέλη του μουσικού συνόλου.

Από τις αρχές του 2012 έως σήμερα, το σεξτέτο έχει εμφανιστεί σε σημαντικές αίθουσες συναυλιών της Ελλάδας, όπως το Ωδείο Ηρώδου του Αττικού, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών (αίθουσες «Χρήστος Λαμπράκης», «Δημήτρης Μητρόπουλος» και «Νίκος Σκαλκώτας»), το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, την Εθνική Λυρική Σκηνή (Αίθουσα «Σταύρος Νιάρχος» και Εναλλακτική Σκηνή), το Ολύμπια – Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας», τον Φιλολογικός Σύλλογος «Παρνασσός», το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πανεπιστήμιο Πειραιά και το Μικρό Παλλάς. Παράλληλα, έχει παρουσιάσει τη δουλειά του στην ελληνική ραδιοφωνία και τηλεόραση και έχει συμμετάσχει στο Folk Music Spring and Easter Project 2021 της EBU.

Το Polis Ensemble έχει συνεργαστεί με σημαντικούς δημιουργούς, όπως οι Χρήστος Λεοντής, Νίκος Ξυδάκης και Νίκος Πλατύραχος, καθώς και με τον καθηγητή Εθνομουσικολογίας κ. Λάμπρο Λιάβα. Έχει, επίσης, συμπράξει με διακεκριμένους σολίστες, τραγουδιστές και ηθοποιούς, με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ, αλλά και με διάφορα χορωδιακά σύνολα. Το συγκρότημα έχει συμμετάσχει σε ελληνικά και διεθνή φεστιβάλ (Λονδίνο, La Châtre, Πάφος) και έχει εμφανιστεί στις Βρυξέλλες κατόπιν πρόσκλησης της Μητρόπολη Βελγίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τέλος, το 2021 έλαβε μέρος στο πολυθεματικό πρόγραμμα δράσεων «200 χρόνια δημοτικό τραγούδι», υπό τη γενική επιμέλεια του διεθνούς φήμης συνθέτη και μαέστρου Σταύρος Ξαρχάκος.

Η δισκογραφία του γκρουπ περιλαμβάνει το CD Polis Ensemble (2017), το βιβλίο-CD Ήχος Ελληνικός (2021), τη διαδικτυακή έκδοση Calanda (2023) και το (υπό έκδοσιν) βινύλιο Polis Ensemble II.

Το συγκρότημα αποτελούν οι:

Νίκος Παραουλάκης – νέυ, καβάλ, φλογέρα

Γιώργος Κοντογιάννης – λύρα

Στέφανος Δορμπαράκης – κανονάκι

Αλέξανδρος Καψοκαβάδης – πολίτικο λαούτο

Μανούσος Κλαπάκης – κρουστά

Θεόδωρος Κουέλης – κοντραμπάσο

Πληροφορίες :

Polis Ensemble guest Haig Yazdjian

Τρίτη 23 Ιουνίου

Θέατρο «Δόρα Στράτου»

Οι πόρτες ανοίγουν στις 20.00

Ώρα Έναρξης: 21.30

Όλες οι θέσεις είναι καθήμενων.

Τιμές Εισιτηρίων:

Προπώληση: 20€ | Θέσεις χωρίς πλάτη: 17€ (περιορισμένες)

Ταμείο: 23€

**Η είσοδος των ΑμεΑ γίνεται από την νότια είσοδο μέσω του πάρκινγκ (οδός Αρακύνθου).

Ήχος: Πολυφωνική Στούντιο

