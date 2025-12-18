Μενού

Rays of Love: Tο Χριστουγεννιάτικο ρεσιτάλ πιάνου του Galaxy 92 Christmas Edition

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής 14 Δεκεμβρίου 2025, το Χριστουγεννιάτικο ρεσιτάλ πιάνου του Galaxy 92 Christmas Edition και της Yriart, με τίτλο RAYS OF LOVE, στον Ιερό Ναό του Αγ. Γεωργίου Καρύτση.

Το ρεσιτάλ ήταν αφιερωμένο στην Παγκόσμια Ημέρα της Αγάπης και στην έλευση των Χριστουγέννων. Για δύο ώρες οι περισσότεροι από 400 θεατές που κατέκλυσαν το ναό, απήλαυσαν τους νέους διακεκριμένους σολίστες του πιάνου Νίκο Βέννερ και Χρήστο Γιώνα σε έργα κλασικών συνθετών, όπως ο Rameau, o Chopin και ο Liszt. 

Η εξαιρετική αρχιτεκτονική και η αγιογράφηση του χώρου, σε συνδυασμό με την κατανυκτική ατμόσφαιρα που δημιούργησαν με τις ερμηνείες τους οι δύο καλλιτέχνες, ξεσήκωσαν τους θεατές οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να βιώσουν αυτή τη μοναδική εμπειρία εντός ενός ορθόδοξου ναού. 

Στην εκδήλωση, μεταξύ άλλων, παραβρέθηκαν οι παραγωγοί του σταθμού Χρήστος Φερεντίνος και Βαγγέλης Χαρισόπουλος, η αγαπημένη παρουσιάστρια Κατερίνα Καραβάτου, η επί χρόνια συνεργάτιδα του σταθμού Πόπη Χατζηδημητρίου, η ηθοποιός και τραγουδίστρια Σαλίνα Γαβαλά και η σοπράνο Κάτια Πάσχου.

 
 

ΜΟΥΣΙΚΗ