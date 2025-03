Σουρεάλ εικόνες από την φάση στο River Party το 1999

Είναι σχεδόν αδύνατο να μην έχει ακούσει κάποιος άνθρωπος ποτέ στη ζωή του για το River Party. Χρειάζεται πραγματικά πολλή προσπάθεια. Σε περίπτωση όμως που ακούγονται τζιτζίκια όσο διαβάζετε τις παραπάνω προτάσεις, για αυτό είμαστε εδώ.

Ας γυρίσουμε πίσω στον χρόνο και συγκεκριμένα στο 1978. Μια παρέα στο Νεστόριο Καστοριάς ήθελε να οργανώσει ένα reunion πάρτι, στο οποίο θα έφερνε ο καθένας ό,τι είχε εύκαιρο. Ένα πικάπ, μερικές κιθάρες και ρεύμα από το χωριό ήταν όλα όσα χρειαζόταν αυτή η νύχτα για να τους μείνει αξέχαστη. Γιατί εκείνη τη νύχτα, γεννήθηκε το River Party.

Ρομαντικοί και πιστοί ιεραπόστολοι των πάρτι, παίρνουν την απόφαση να το ξανακάνουν, αυτή τη φορά με την παρουσία τοπικών συγκροτημάτων. Και κάπως έτσι, το River Party είχε μόλις γεννηθεί και 45 χρόνια μετά αποτελεί το παλαιότερο και ιστορικότερο κατασκηνωτικό φεστιβάλ στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, «αποτελεί τον ιδανικό προορισμό για εναλλακτικές διακοπές, είναι πόλος έλξης για απανταχού φυσιολάτρες και μουσικόφιλους, για εκείνους και εκείνες όπου το camping και η μουσική είναι τρόπος ζωής».

Από τη σκηνή του River Party έχουν περάσει τόσοι πολλοί καλλιτέχνες, από τόσα διαφορετικά είδη. Καμία playlist δεν είναι ικανή να συγκεντρώσει όλα τα κομμάτια που έχουν ακουστεί ανά καιρούς στο φεστιβάλ και η όποια προσπάθεια να τα μαζέψει θα έφτανε σε ένα αποτέλεσμα, το λιγότερο χαοτικό. Βασικά, είναι η λίστα του τύπου που στην ερώτηση τι μουσική ακούς απαντάει «ε μωρέ, τα πάντα».

Μερικά από τα ονόματα που έχουν περάσει από το Νεστόριο της Καστοριάς, σε τυχαία σειρά:

Παύλος Παυλίδης, Γιάννης Αγγελάκας, Planet of Zeus, Panx Romana, Κοινοί Θνητοί, Ρόδες, Active Member, Χατζηφραγκέτα, Madclip, Light, Μικρός Κλέφτης, Λόγος Τιμής, Βήτα Πεις, Σωκράτης Μάλαμας, Μαρίνα Σάττι, Πάνος Βλάχος, Ταφ Λάθος, Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Going Through, Μέλισσες, Ιουλία Καραπατάκη, Ελευθερία Αρβανιτάκη, Τάνια Τσανακλίδου, Φοίβος Δεληβοριάς, Δήμητρα Γαλάνη, Δημήτρης Κοργιαλάς, Mikro, Ημισκούμπρια, Nightstalker.

Στο φόρουμ του rocking.gr κάποιοι original φασαίοι το μακρινό 2007 μοιράζονταν στα σχόλια τις σκέψεις τους.

«Σκέφτομαι να πάω, όχι ότι μου αρέσει κάποιος από τους καλλιτέχνες, αλλά για την παρέα και την φάση μόνο».

«Ήμουν εκεί από Παρασκευή μέχρι σήμερα. Ωραία ήταν εντελώς χύμα φάση. Οι περισσότεροι (και εγώ ανάμεσα τους) ήταν εκεί κυρίως για το κάμπινγκ και όχι για τις συναυλίες»

«Στον Χατζηγιάννη περάσαμε γαμάτα τραγουδώντας και γκαρίζοντας. Είχε πολύ γέλιο, αλλά όλοι γύρω μας όλως περιέργως μας κοιτούσαν περίεργα και μου φάνηκαν λίγο ενοχλημένοι. Γιατί ομως :S»

Αν αναρωτιέστε λοιπόν πώς έμοιαζε αυτή η φάση στο Νεστόριο σε εποχές προ social, οι παρακάτω εικόνες από το 22ο River Party θα σας εξηγήσουν πολλά.

22ο River Party | EUROKINISSI

22ο River Party στο Νεστόριο Καστοριάς | AVATON PHOTO PRESS AGENCY

22ο River Party στο Νεστόριο Καστοριάς | AVATON PHOTO PRESS AGENCY

22ο River Party στο Νεστόριο Καστοριάς | AVATON PHOTO PRESS AGENCY

Από τη σκηνή του River Party έχουν περάσει τόσοι πολλοί καλλιτέχνες, από τόσα διαφορετικά είδη. | AVATON PHOTO PRESS AGENCY