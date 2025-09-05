Συγκίνηση στο Καλλιμάρμαρο για τον Στέλιο Καζαντζίδη - Οι καλύτερες στιγμές της συναυλίας

Μια βραδιά γεμάτη συγκίνηση, μνήμες και μουσική γράφτηκε στο Καλλιμάρμαρο το βράδυ της Πέμπτης (4/9), στη μεγάλη συναυλία που διοργάνωσε το «Όλοι Μαζί Μπορούμε» στη μνήμη του Στέλιου Καζαντζίδη.

Το κατάμεστο Παναθηναϊκό Στάδιο φιλοξένησε 18 κορυφαίους καλλιτέχνες, που ερμήνευσαν με σεβασμό και συναίσθημα τραγούδια του σπουδαίου λαϊκού τραγουδιστή, ενώ ο Θοδωρής Αθερίδης παρουσίασε τη βραδιά, μεταφέροντας στο κοινό στιγμές από τη ζωή και την καριέρα του Καζαντζίδη.

Τη συναυλία άνοιξε η Κλαυδία, με μια δυνατή ερμηνεία ποντιακού τραγουδιού, ακολουθούμενη από σημαντικές φωνές του ελληνικού πενταγράμμου όπως:

Κωνσταντίνος Αργυρός, Μελίνα Ασλανίδου, Θέμης Αδαμαντίδης, Στέλιος Διονυσίου, Πέγκυ Ζήνα, Δημήτρης Μπάσης, Πίτσα Παπαδοπούλου, Γιώτα Νέγκα, Μελίνα Κανά, Νεφέλη Φασούλη, Θοδωρής Φέρρης, καθώς και οι Κωνσταντίνος και Ματθαίος Τσαχουρίδης.

Ιδιαίτερη στιγμή αποτέλεσε η εμφάνιση του Θέμη Αδαμαντίδη, του οποίου η φωνή είχε συγκριθεί με εκείνη του Καζαντζίδη στα πρώτα του βήματα – ακόμα και ο ίδιος ο Στέλιος τον είχε ξεχωρίσει.

Συγκίνηση προκάλεσε και η παρουσία του Χρήστου Μάστορα, ο οποίος πρωταγωνίστησε στην ταινία «Υπάρχω», υποδυόμενος τον Καζαντζίδη, και ανέβηκε στη σκηνή για να αποδώσει τραγούδια του. Η ερμηνεία του καταχειροκροτήθηκε, με τον Αντώνη Ρέμο να τον προσκαλεί στη σκηνή και να του απονέμει δημόσια ευχαριστίες:

«Ο Χρήστος έκανε ξανά τα τραγούδια του Στέλιου επιτυχία. Τον ευχαριστώ όχι μόνο σαν φίλος αλλά και σαν τραγουδιστής», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ρέμος, λίγο πριν τραγουδήσουν μαζί ντουέτο.

Απρόσμενη στιγμή της βραδιάς ήταν η εμφάνιση του Sicario, ο οποίος ερμήνευσε τραγούδι του Καζαντζίδη, προκαλώντας έκπληξη και ενθουσιασμό.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός ξεσήκωσε το κοινό ερμηνεύοντας «Τα σφάλματα» και χορεύοντας ζεϊμπέκικο, με την Αλεξάνδρα Νίκα να βρίσκεται στο πλευρό του.

Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δενδρυλλίων και για δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος, ενώ η συναυλία ηχογραφήθηκε και αναμένεται να κυκλοφορήσει σύντομα σε άλμπουμ.