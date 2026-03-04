Τρύπες: Τα τσίπουρα με τον Νίκο Παπάζογλου όταν ετοιμαζόταν ο δίσκος «Τρύπες στον Παράδεισο»

Μία ανάμνηση από την περίοδο που ετοιμαζόταν ο δίσκος «Τρύπες στον Παράδεισο» πίσω στο 1990, μοιράστηκε ο μπασίστας του συγκροτήματος Τρύπες, Γιώργος Καρράς, που ήταν ο βασικός συνθέτης των τραγουδιών του συγκεκριμένου άλμπουμ.

Η ηχογράφησή του άρχισε το 1989 και διήρκησε μέχρι και την Άνοιξη του 1990 πριν κυκλοφορήσει σε βινύλιο και κασέτα. Μηχανικός ήχου στη συγκεκριμένη δουλειά ήταν ο Νίκος Παπάζογλου, που εκτός από τα τραγούδια που μας έχει αφήσει κληρονομιά, είχε καθοριστική συμβολή ώστε να δισκογραφηθεί αυτό που ακόμα και σήμερα αποκαλούμε «ελληνική ροκ σκηνή».

Γράφει, λοιπόν, ο Γιώργος Καρράς στη σελίδα του στα social media: «Είναι άνοιξη του 1990. Έχουμε τελειώσει τις ηχογραφήσεις για τον τρίτο μας δίσκο, «Τρύπες Στον Παράδεισο», και έχει ξεκινήσει η διαδικασία της μίξης. Στο στούντιο είμαστε μόνο εγώ και ο Νίκος Παπάζογλου. Δεν θυμάμαι γιατί, αλλά δεν ήταν κανείς άλλος από την μπάντα. Είχαμε ξεκινήσει από νωρίς, κοντά στο μεσημέρι, και δουλεύαμε ήδη αρκετές ώρες.

Κάποια στιγμή γυρίζει ο Παπάζης και μου λέει: «Γιώργο, δεν πάμε απέναντι στο καφενεδάκι να τσιμπήσουμε κάτι; Έφερε και τσίπουρο από τον Τύρναβο ο καφετζής…». Μια και δυο, πήγαμε. Όταν πια σηκωθήκαμε από το τραπέζι, δεν ήμασταν σε θέση να συνεχίσουμε τη μίξη. Φύγαμε, ωστόσο, με ένα χαμόγελο κολλημένο στο πρόσωπο.

Γιατί ναι μεν η δουλειά είναι δουλειά, αλλά υπάρχουν στιγμές που πρέπει να απομακρυνθείς από τα «πρέπει» για να θυμηθείς γιατί την κάνεις. Να αφήσεις τον εαυτό σου ελεύθερο και να δώσεις στην ψυχή σου μια ανάσα. Κι αυτό δίπλα σε έναν άνθρωπο σαν τον Νίκο Παπάζογλου, που ήταν πάντα χαμογελαστός και ανοιχτόκαρδος, έβγαινε αβίαστα».

«Τρύπες στον Παράδεισο»

Ο δίσκος Τρύπες στον Παράδεισο είναι ο τρίτος δίσκος του συγκροτήματος και περιέχει 13 τραγούδια σε στίχους Γιάννη Αγγελάκα. Η σύνθεση της μουσικής έγινε από τον Γιώργο Καρρά εκτός από τα τραγούδια Εδώ και Κράτα το σώου μαϊμού που έγινε από τον Μπάμπη Παπαδόπουλο, ενώ η σύνθεση των Δώσ' μου λίγη ακόμα αγάπη και Όλα τελικά ξαναγυρνάν σε μας έγινε από τις Τρύπες.

Περιλαμβάνονται τα τραγούδια: Δώσ' μου λίγη ακόμα αγάπη, Αυτό που οι σκύλοι βαφτίσαν αγάπη, Γίνομαι άντρας, Όλα τελικά ξαναγυρνάν σε μας, Υπάρχει η αγάπη, Στην τροχιά των χαμένων, Εδώ, Στον παράδεισο, Πώς;, Κράτα το σώου μαϊμού, Τα κανονικά παιδιά, Οι δράκοι της γης, Δώσ' μου λίγη ακόμα αγάπη (2).