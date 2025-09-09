VOODOO DRUMMER DUO: Έρχεται η παρουσίαση του νέου δίσκου με θέα την Ακρόπολη

Με θέα την φωτισμένη Ακρόπολη πρόκειται να παρουσιάσουν αυτήν την Παρασκευή, 12/9, το ντεμπούτο άλμπουμ τους με όνομα «HELLaS SPELLS» το μαγικό ντουέτο «VOODOO DRUMMER DUO» σε μία συναυλία στην βεράντα του ΝΥΝ ESTI του ΕΜΣΤ.

Το ντουέτο είναι ένα νέο σχήμα που απαρτίζεται από Τσέλο, μεταλλόφωνο και τύμπανα, που πειραματίζεται με Ελληνικούς παραδοσιακούς ρυθμούς, τους οποίους ενσωματώνει πάνω σε δικές του πρωτότυπες συνθέσεις και αυτοσχεδιασμούς.

Δεν στέκεται μόνο εκεί, καθώς το ντουέτο διασκευάζει γνωστά θέματα που ξέρουμε όλοι, όπως τραγούδια των Pink Floyd, δημιουργώντας μια σύνθεση, που ενώ αναγνωρίζεις, ταυτόχρονα δεν την έχεις ξανακούσει!

Έχοντας κάνει συναυλίες σε 41 χώρες και 6 ηπείρους έως τώρα, έχουν κεντρίσει το ενδιαφέρον και του διεθνούς κοινού ενώ έχουν αποσπάσει πολύ θετικές κριτικές.

«Παίζουν πάντα πολύ ενδιαφέρον υλικό … Είμαι πολύ ευγνώμων», δήλωσε στους ακροατές του BBC η ραδιοφωνική παραγωγός Deb Grant, όταν παρουσίασαν τη σύνθεση τους για τις Βάκχες και τη διασκευή τους στο βαλς του Moondog.

«Listen to Pink Floyd Greek style, with added John Coltrane!», σχολίασε ο Jerry Ewing, από το περιοδικό PROG Mag U.K.

Ενώ ο Alexis Herreria Valero, για τον ραδιοφωνικό σταθμό Ah World Music MEXICO είπε: «a very unique album … creative and experimental atmosphere».

Για πρώτη φορά, αυτή την Παρασκευή, το μοναδικό ντουέτο θα παρουσιάσει ακυκλοφόρητο υλικό στο δεύτερο μέρος της βραδιάς, γεγονός που θα την κάνει αξέχαστη για όποιον βρεθεί εκεί.

