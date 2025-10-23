«Ναι μεν, αλλά...»: Η νέα ξεκαρδιστική παράσταση του Βαγγέλη Μουλαρά στο Θέατρο Ελεύθερη Έκφραση

Ο Βαγγέλης Μουλαράς παρουσιάζει την δεύτερη του σόλο παράσταση με τίτλο «Ναι μεν, αλλά…» στο Θέατρο Ελεύθερη Έκφραση στην Κυψέλη από Πέμπτη 6 Νοεμβρίου και κάθε Πέμπτη μέχρι τις 18 του Δεκέμβρη.

Μετά την μεγάλη επιτυχία της πρώτης του παράστασης, ο γνωστός κωμικός έρχεται να δείξει ότι.. ήρθε για να μείνει.

Ως μεσαίο παιδί μας εξηγεί:

γιατί βρίσκεται συνέχεια στην μέση

γιατί ο πατέρας του δεν παίρνει καφέ απ’ έξω

γιατί δεν βρίσκει σπίτι στα Κάτω Πατήσια

και γιατί η ψυχολόγος του χάνει απ’τον Άη Γιώργη

Και ξέρετε τί; «Ναι μεν» το sequel σπάνια είναι καλύτερο από το ορίτζιναλ «Αλλά» το συγκεκριμένο μάλλον είναι.

Πληροφορίες παράστασης

Η παράσταση θα λαμβάνει χώρα κάθε Πέμπτη από 6/11 μέχρι 18/12, στο Θέατρο Ελεύθερη Έκφραση, Λέσβου 8, στην Κυψέλη με ώρα έναρξης 21.00.

Προπώληση Εισιτηρίων: more.com

Βαγγέλης Μουλαράς

Ποιος είναι ο Βαγγέλης Μουλαράς

Ο Βαγγέλης Μουλαράς ξεκίνησε την πορεία του στον χώρο της κωμωδίας το 2014. Μετράει πολλές παραστάσεις, περιοδείες και φεστιβάλ και αποτελεί ενεργό μέλος της κωμικής σκηνής της Αθήνας.

Το 2023 παρουσίασε την πρώτη του σόλο παράσταση με τίτλο «Δέκα Με Τόνο» -η οποία βιντεοσκοπήθηκε και ανέβηκε στο YouTube το 2024. Είναι επίσης ο δημιουργός και παρουσιαστής της σατιρικής εκπομπής «Τα Νέα Της Εβδομάδας».

Τέλος, είναι ο βασικός drummer του συγκροτήματος «Πιόνι Ανοίγματος».