Πέντε αγαπημένες σειρές που επιστρέφουν τον Ιανουάριο

Δυναμικά ξεκινά ο Ιανουάριος, ένας ομολογουμένως βαρετός και όπως πάντα ατελείωτος μήνας, με αγαπημένες σειρές που επιστρέφουν με νέες σεζόν. Το 2026, συνολικά, θα έχει πολύ ενδιαφέρον, ακόμα και στις ταινίες. Προς το παρόν όμως, θα σταθώ σε αυτόν τον μήνα και στις ακόλουθες σειρές που έρχονται με νέα επεισόδια.

Από το Bridgerton που επιστρέφει στο Netflix με την τέταρτη σεζόν, μέχρι την πολυαναμενόμενη τρίτη σεζόν του Tell Me Lies στο Disney+, αυτές είναι οι σειρές θα μας απασχολήσουν τις επόμενες ημέρες. Μετά το φινάλε του Stranger Things, ξεκινάμε το binge-watching από τις 8 Ιανουαρίου.

Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr

