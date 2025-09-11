Στέγη Ιδρύματος Ωνάση: Αυτή τη χρονιά όλες οι δράσεις εστιάζουν στις οικογένειες

Δεκαπέντε χρόνια αφοσίωσης στην τέχνη και τους ανθρώπους της. Φέτος εγκαινιάζονται νέοι χώροι και νέες πρωτοβουλίες. Από το πρώτο μεταμοσχευτικό νοσοκομείο στην Ελλάδα και τα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία έως τον νέο χώρο προβών, καινοτομίας και περιοδικών δράσεων Onassis Ready, την ψηφιοποίηση της Ωνασείου Βιβλιοθήκης και του αρχείου Στάβερη, αλλά και την απόκτηση της σπουδαίας συλλογής του Γιάννη Πετρίδη, όλα είναι πολιτισμός.

Από την Τίλντα Σουίντον έως τον Βιμ Βέντερς, από τον Τιάγκο Ροντρίγκες έως τον Ρόμπερτ Άικ, από τον Γιούργκεν Τέλλερ έως τον Γιώργο Λάνθιμο, από τη Νταιάνα Μόργκαν (Φιλομένα Κανκ) έως τον The Boy, από τον Ρομέν Γαβράς έως τον Γιάννη Οικονομίδη, από τη Μιράντα Τζουλάι έως τον Γιάννη Αγγελάκα και τον Γιώργο Γούση, από τον Ζυλιέν Γκοσλέν και τον Μαριάνο Πενσότι έως τον Γκάμπορ Μάτε, η Στέγη μιλά με τις φωνές του κόσμου, με το βλέμμα στην οικογένεια. Σε αυτήν που γεννηθήκαμε. Σε αυτήν που επιλέξαμε. Με τα τραύματα και τα θαύματά της.

Αφροδίτη Παναγιωτάκου, Καλλιτεχνική Διευθύντρια του Ιδρύματος Ωνάση

Φέτος, το Ίδρυμα Ωνάση γιορτάζει 50 χρόνια προσφοράς στην υγεία, την παιδεία, τον πολιτισμό. Και το παιδί του, η Στέγη, γιορτάζει δεκαπέντε χρόνια μοιράσματος με καλλιτέχνες, συντελεστές, θεατές, με εκατοντάδες έργα και δράσεις να έχουν δημιουργηθεί στους χώρους της και εκτός αυτής, ξεπερνώντας τα όρια του κτιρίου, της πόλης και της χώρας. Γιατί η τέχνη έχει την υπέροχη ικανότητα να κάνει τις καρδιές των ανθρώπων να συντονίζονται και να μας υπενθυμίζει πως κάτω από την επιφάνεια της ατομικής καθημερινότητας είμαστε μπλεγμένοι στον ίδιο ανθρώπινο ιστό.

Σε αυτήν τη συμβολική χρονική στιγμή, η Στέγη μάς προσκαλεί σε ένα ταξίδι στον πρώτο ιστό της ζωής μας, στη δίνη της οικογένειας, μερικές φορές ως οδηγό επιβίωσης, άλλοτε όχι μόνο ως βιολογικό δεσμό αλλά ως κοινότητα, ως πεδίο μνήμης και μέλλοντος, ως πυρήνα ζωής. Η οικογένεια όπως τη βιώνουμε – εύθραυστη, αντιφατική, τρυφερή, συχνά τραυματική, πάντα καθοριστική.

Από τον Οκτώβριο του 2025 έως τον Ιούνιο του 2026 ξεδιπλώνεται ένα πολύμορφο οικογενειακό πορτρέτο, μέσα από έργα που μιλούν για την εγγύτητα και την απόσταση, τον έρωτα και την απώλεια, την ανάγκη να ανήκεις και τον φόβο να χαθείς, ιστορίες που αγγίζουν τη μνήμη, τη μεταβίβαση, την αποξένωση και την επιθυμία και μας προσκαλούν να επανεξετάσουμε τι σημαίνει «οικογένεια» σήμερα.

Η Καλλιτεχνική Διευθύντρια του Ιδρύματος Ωνάση, Αφροδίτη Παναγιωτάκου, αναφέρει για τη θεματική «Οικογένειες»: «Τις αγαπάμε, δεν τις αντέχουμε, μας αγαπάνε, τις απορρίπτουμε, τις αγαπάμε, μας απορρίπτουν. Μας πληγώνουν, τις βρίζουμε, τις λέμε σόι, βλέπουμε τις παλιές φωτογραφίες και δακρύζουμε, κάποιοι παιδευόμαστε να φτιάξουμε καινούριες που θα τις λέμε “δικό μας δημιούργημα”, άλλοι όχι. Αγκαλιαζόμαστε, τσακωνόμαστε για το πατρικό, μαζευόμαστε στις γιορτές και μετά αναθεματίζουμε την ώρα και τη στιγμή, νοσταλγούμε τα τραπεζώματα που πέτυχαν γιατί γελάσαμε, διαλυόμαστε για το τίποτα, τα βρίσκουμε στο πρόβλημα, και ξανά από την αρχή. Αλλά υπάρχουν και οι άλλες. Είναι οι φίλοι και τους έχουμε “σαν οικογένεια”, “καλύτερα από οικογένεια”. Είναι οι σύντροφοι ζωής. Εκείνοι που διαλέξαμε και μας διάλεξαν. Κάποιο μυστικό συστατικό μάς συνδέει με εκείνους που ονομάζουμε και νιώθουμε οικογένεια. Δεν έχει όνομα. Είναι στ’ αλήθεια μυστικό».

Νέες Πρωτοβουλίες της Στέγης

Στην καρδιά του Αγίου Ιωάννη Ρέντη, ένα παλιό εργοστάσιο πλαστικών έχει μεταμορφωθεί σε κάτι εντελώς καινούριο: το Onassis Ready. Το Onassis Ready δεν είναι απλώς ένα κτίριο. Είναι ένας χώρος που αφουγκράζεται, προσαρμόζεται και προσκαλεί, έτοιμος να αγκαλιάσει την καλλιτεχνική δημιουργία και των Onassis AiR/ONX Fellows – χτίζοντας μια γέφυρα ανάμεσα στον φυσικό και τον μεταψηφιακό κόσμο.

Ο Γιάννης Πετρίδης μάς διαμόρφωσε, την ίδια στιγμή που διαμόρφωνε μια από τις πιο εντυπωσιακές και ολιστικές μουσικές ιδιωτικές συλλογές που έχουν συγκροτηθεί ποτέ στην Ελλάδα. Η συλλογή του δεν είναι απλώς ένα μουσικό αρχείο. Είναι ένα πολιτιστικό σύμπαν. Μια συμπυκνωμένη μνήμη που καταγράφει, ανασυνθέτει και ερμηνεύει πάνω από πέντε δεκαετίες μουσικής, κοινωνίας και αισθητικής.

Το Ίδρυμα Ωνάση, σε συνεργασία με τον επιδραστικό φωτογράφο Σπύρο Στάβερη και μια ειδική ομάδα αρχειονόμων, επιμελητών και ψηφιοποιητών, ταξινόμησαν και ψηφιοποίησαν το Αρχείο Στάβερη – ένα αρχείο εικόνων για την καθημερινή ζωή, για τον κόσμο της εργασίας, του θεάματος και της πολιτικής, για την Αθήνα. Στο σώμα του αρχείου περιλαμβάνονται επίσης εικόνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, μέσα από ταξίδια και αποστολές του φωτογράφου. Αφού ολοκληρώθηκε η έρευνα του πρότζεκτ «Σπύρος Στάβερης 1980–σήμερα: Μια οπτική ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας», το Ίδρυμα Ωνάση προχωρά στην ολοκλήρωση και διάθεση του Φωτογραφικού Αρχείου Στάβερη.

Χτίζοντας γέφυρες ανάμεσα σε διαφορετικές μορφές τέχνης, η υβριδική συλλογή του Ιδρύματος Ωνάση εκτείνεται από τον Δομήνικο Θεοτοκόπουλο και τον Auguste Rodin μέχρι τον Γιάννη Βαρελά και τον Robert Wilson. Έλληνες και ξένοι καλλιτέχνες διαφορετικών περιόδων και τεχνοτροπιών χτίζουν ένα ανοιχτό αφήγημα που το χαρακτηρίζουν η πολυσυλλεκτικότητα, η συμπερίληψη και η μη γραμμικότητα. Η συλλογή του Ιδρύματος Ωνάση εισχωρεί στην καθημερινότητά μας, μεταμορφώνοντας τους χώρους όπου ζούμε και κινούμαστε.

Διαβάστε αναλυτικά τον προγραμματισμό για τη σεζόν 2025-26 εδώ www.onassis.org