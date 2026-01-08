Couture: Η Αντζελίνα Τζολί επιστρέφει με έναν ρόλο που τη συνδέει συναισθηματικά με τη μητέρα της

Η ταινία Couture, σε σενάριο και σκηνοθεσία της Αλίς Βινοκούρ, έκανε πρεμιέρα στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο, τον Σεπτέμβριο του 2025. Η Αντζελίνα Τζολί επιστρέφει στην μεγάλη οθόνη, με έναν ρόλο διαφορετικό από αυτούς που την έχουμε δει τα τελευταία χρόνια, αλλά κυρίως με έναν ρόλο που τη συνδέει συναισθηματικά με τη μητέρα της.

Η δραματική ταινία εξερευνά τη σκληρότητα και τη λάμψη της μόδας, μέσα από τρεις αλληλένδετες ιστορίες γυναικών -μιας σκηνοθέτιδας, ενός ανερχόμενου μοντέλου και μια makeup artist- που προσπαθούν να επιβιώσουν στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, με φόντο την Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού.

