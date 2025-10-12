«Δεν ήταν αυτό που νόμιζα»: 5 ηθοποιοί που σιχάθηκαν τους ρόλους τους

Υπάρχει κάτι σχεδόν απολαυστικό στο να βλέπεις χολιγουντιανούς σταρ να γκρεμίζουν μόνοι τους τον μύθο τους. Γιατί, ας είμαστε ειλικρινείς: άλλο να κράζουμε εμείς μια ταινία, κι άλλο να βγαίνει ο ίδιος ο πρωταγωνιστής και να παραδέχεται δημόσια ότι τη σιχαίνεται.

Από τον Τζορτζ Κλούνεϊ μέχρι τον Ρόμπερτ Πάτινσον που δεν άντεχε ούτε να βλέπει τον εαυτό του ως βρικόλακα, ιδού μερικές από τις πιο ειλικρινείς (και ξεκαρδιστικές) παραδοχές.

Τζορτζ Κλούνεϊ – Batman & Robin

Ο Κλούνεϊ φόρεσε τη στολή του Σκοτεινού Ιππότη, αλλά μαζί της φόρεσε και το στίγμα του πιο γελοίου Batman στην ιστορία. Ο ίδιος το παραδέχτηκε χωρίς περιστροφές: «Νόμιζα ότι κατέστρεψα το franchise μέχρι που κάποιος άλλος το ανέστησε χρόνια αργότερα».

Και πρόσθεσε με πικρό χιούμορ: «Πίστευα ότι θα ήταν μια πολύ καλή επαγγελματική κίνηση. Δεν ήταν».

Χάλι Μπέρι – Catwoman

Η Μπέρι όχι μόνο έπαιξε σε μια από τις πιο κατακρεουργημένες ταινίες των 00s, αλλά είχε και το θάρρος να παραλάβει το Χρυσό Βατόμουρο της. Στην ομιλία της αυτοσαρκάστηκε: «Σας ευχαριστώ πολύ. Ποτέ στη ζωή μου δεν πίστευα ότι θα βρισκόμουν εδώ».

Και για τον μάνατζέρ της: «Με αγαπάει τόσο πολύ που με πείθει να κάνω πρότζεκτ ακόμα κι όταν ξέρει ότι είναι χάλια».

Αργότερα παραδέχτηκε: «Κουβαλούσα το βάρος της αποτυχίας, λες και ήταν όλο δικό μου».

Μπεν Άφλεκ – Daredevil

Αν νομίζεις ότι μισείς το Daredevil, ο Άφλεκ το μισεί περισσότερο. Ο ίδιος δήλωσε: «Το Daredevil δεν λειτούργησε καθόλου».

Και πρόσθεσε με σαρκασμό: «Αν ήθελα να γίνω viral, θα ήμουν λιγότερο ευγενικός». Παρόλα αυτά, ξαναδοκίμασε την τύχη του με τον Batman, με αποτελέσματα… μέτρια.

Τζιμ Κάρεϊ – Kick-Ass 2

.Ο Κάρεϊ, γνωστός για την κωμική του τρέλα, αυτή τη φορά σοβάρεψε. Μετά το μακελειό στο Sandy Hook, αποκήρυξε τη βίαιη ταινία: «Έκανα το Kick-Ass έναν μήνα πριν το Sandy Hook και τώρα, με καθαρή συνείδηση, δεν μπορώ να υποστηρίξω αυτό το επίπεδο βίας».

Και κατέληξε: «Ζητώ συγγνώμη.»

Ρόμπερτ Πάτινσον – Twilight

Ο Πάτινσον δεν περίμενε να τελειώσει το franchise για να το κράξει.

Ακόμα και πριν βγει η τελευταία ταινία, είχε δηλώσει: «Είναι περίεργο να εκπροσωπείς κάτι που δεν σου αρέσει ιδιαίτερα.»

Λίγο αργότερα, το πήγε και πιο μακριά: «Αν δεν έπαιζα σε αυτό, θα το μισούσα ασυναίσθητα.»