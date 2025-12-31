Δημήτρης Αρβανίτης για Καποδίστρια: «Παλιομοδίτικο, τόσο γερασμένο - Δεν μπορούσα να το δω όλο»

Ο Δημήτρης Αρβανίτης μίλησε σήμερα Τετάρτη (31/12) στην κάμερα της εκπομπής Super Κατερίνα και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην ταινία «Καποδίστριας» του Γιάννη Σμαραγδή για την οποία είπε ότι δεν μπόρεσε να τη δει καν ολόκληρη και έφυγε από την αίθουσα.

«Τον "Καποδίστρια" τον είδα. Αυτή η ταινία κυριολεκτικά με άφησε άναυδο γιατί δεν είναι κινηματογράφος καν. Είναι συγκόλληση μεγάλων στιγμών ενός ήρωα. Δραματουργικά δεν προχωρεί καθόλου και δεν βλέπει τον ήρωα σε βάθος.

Επίσης είναι παλιομοδίτικο στην αντίληψή του τόσο πολύ, τόσο γερασμένο, που με έπιασε κατάθλιψη. Δεν μπορούσα να το δω όλο, έφυγα από την αίθουσα», είπε αρχικά ο γνωστός σκηνοθέτης.

«Νομίζω ότι είναι μια φοβερά αποτυχημένη και επικίνδυνα κακή στο να δημιουργήσει ένα προηγούμενο όπου θα βλέπουμε τέτοιες καρικατούρες ηρώων που σημάδεψαν την ελληνικότητα», δήλωσε στη συνέχεια ο Δημήτρης Αρβανίτης.