Βράδυ Πέμπτης στο Ωδείο Αθηνών. Οπερατέρ, τεχνικοί, ηθοποιοί, καλοντυμένοι κομπάρσοι, μακιγιέζ και φροντιστές είναι έτοιμοι να πάρουν τις θέσεις τους. Ετοιμάζονται να γυρίσουν μία ακόμη σκηνή από την επερχόμενη κινηματογραφική παραγωγή της Tanweer, «Η Βαλίτσα», σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Παπαθανάση και σενάριο της Κατερίνας Μπέη.

Δίνονται οι τελευταίες οδηγίες, γίνεται έλεγχος στον ήχο, πέφτει σιγή, η κλακέτα χτυπά και η σκηνή ξεκινά.

Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr