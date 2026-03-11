Μενού

Ένα βράδυ στα γυρίσματα της ταινίας «Η Βαλίτσα»: Τσαλίκη, Μπακλέση, Καβαλιεράτου και Παντούση στο JennyGr

Η Βαλίτσα έρχεται στους κινηματογράφους τον Οκτώβριο, από την Tanweer.

Βαλίτσα
Σκηνή από τα γυρίσματα της ταινίας «Βαλίτσα» | Jenny.gr
Βράδυ Πέμπτης στο Ωδείο Αθηνών. Οπερατέρ, τεχνικοί, ηθοποιοί, καλοντυμένοι κομπάρσοι, μακιγιέζ και φροντιστές είναι έτοιμοι να πάρουν τις θέσεις τους. Ετοιμάζονται να γυρίσουν μία ακόμη σκηνή από την επερχόμενη κινηματογραφική παραγωγή της Tanweer, «Η Βαλίτσα», σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Παπαθανάση και σενάριο της Κατερίνας Μπέη.

Δίνονται οι τελευταίες οδηγίες, γίνεται έλεγχος στον ήχο, πέφτει σιγή, η κλακέτα χτυπά και η σκηνή ξεκινά.

