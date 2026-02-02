Επίτιμος Διδάκτορας του ΕΑΠ ο Γιάννης Οικονομίδης

Σε μια τελετή που συνδύασε συγκίνηση, κύρος και βαθιά αναγνώριση, ο σκηνοθέτης και σεναριογράφος Γιάννης Οικονομίδης αναγορεύτηκε το Σάββατο (31/1) Επίτιμος Διδάκτορας της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Βιώσιμου Σχεδιασμού του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

Μια είδηση που, αν και αφορά έναν από τους πιο συζητημένους και επιδραστικούς δημιουργούς της σύγχρονης ελληνικής κινηματογραφίας, πέρασε σχεδόν αθόρυβα - κόντρα στη σημασία της.

Ο Οικονομίδης, γνωστός για το ωμό, αληθινό και βαθιά κοινωνικό βλέμμα του, γίνεται ο πρώτος που λαμβάνει τον συγκεκριμένο τίτλο από τη Σχολή, σηματοδοτώντας μια ιστορική στιγμή για το ΕΑΠ αλλά και για τον ίδιο τον θεσμό της ανοιχτής εκπαίδευσης.

Η αναγόρευση πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα, παρουσία του Πρύτανη, μελών της διοίκησης, ΔΕΠ, καθώς και προσωπικοτήτων από τον χώρο του πολιτισμού. Η ατμόσφαιρα ήταν ζεστή, με έντονο το αίσθημα ότι τιμάται ένας δημιουργός που έχει αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα στο ελληνικό σινεμά.

Στην τελετή παρευρέθηκαν μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης και της ακαδημαϊκής κοινότητας, ομότιμοι πανεπιστημιακοί, αλλά και άνθρωποι που έχουν συνεργαστεί στενά με τον σκηνοθέτη. Ανάμεσά τους οι ηθοποιοί Σοφία Κουνιά και Βασιλική Καλλιμάνη, δύο χαρακτηριστικές παρουσίες του κινηματογραφικού σύμπαντος του Οικονομίδη.

Η τιμητική διάκριση έρχεται σε μια περίοδο όπου ο δημιουργός βρίσκεται στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης, αγαπητός όσο και πολυσυζητημένος, με το έργο του να συνεχίζει να προκαλεί, να εμπνέει και να ανοίγει διαλόγους γύρω από την ελληνική πραγματικότητα.

Η αναγόρευση του Γιάννη Οικονομίδη δεν αποτελεί απλώς μια ακαδημαϊκή τιμή· είναι μια θεσμική αναγνώριση της συμβολής του στην τέχνη, στην κοινωνική ματιά και στη σύγχρονη πολιτιστική ταυτότητα της χώρας.