Game of Thrones: Η ταινία prequel για την κατάκτηση του Westeros είναι γεγονός

Η Warner Bros ανακοίνωσε νέα ταινία που θα διαδραματίζεται στον κόσμο του Westeros. Πρόκειται για ένα φιλόδοξο prequel που μεταφέρει για πρώτη φορά τη δράση του «Game of Thrones» στη μεγάλη οθόνη, διευρύνοντας τον επικό κόσμο της σειράς.

Ο showrunner του «House of Cards» και σεναριογράφος του «Andor», Μπο Γουίλιμον, πρόκειται να επιληφθεί του σεναρίου, το οποίο θα βασίζεται στο έργο του Τζορτζ Ρ. Ρ. Μάρτιν.

Σύμφωνα με το Hollywood Reporter, η ταινία αναμένεται να είναι μια υπερπαραγωγή «μεγέθους Dune», εστιάζοντας στην κατάκτηση του Westeros από τον βασιλιά Aegon Targaryen.

Η ιστορία διαδραματίζεται περίπου 300 χρόνια πριν από τα γεγονότα του πρώτου επεισοδίου της αρχικής σειράς του HBO, εστιάζοντας στο πώς ενώθηκαν τα έξι από τα επτά βασίλεια.

Σημειώνεται ότι ενώ ο Μάρτιν εργάζεται για την ολοκλήρωση του «The Winds of Winter», του πολυαναμενόμενου έκτου μυθιστορήματος της σειράς «A Song of Ice and Fire» στην οποία βασίζεται το «Game of Thrones», έχει ξεκινήσει ένα νέος κύκλος παραγωγών για τη μεταφορά του κόσμου του στην οθόνη.

Το πρόσφατο «A Knight of the Seven Kingdoms» ενθουσίασε το κοινό, με τον Guardian να εκθειάζει το spinoff λέγοντας ότι «σώζει το σύμπαν του Game of Thrones». Στο μεταξύ, η τρίτη σεζόν του «House of the Dragon» θα κάνει πρεμιέρα τον Ιούνιο.